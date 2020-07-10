لبنان تسجل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت لبنان اليوم 71 إصابة جديدة أُثبتت مخبرياً بفيروس " كورونا " المستجد ،67 منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و4 من الوافدين مؤخّراً من الخارج، ما رفع عدد الإصابات إلى 2082 إصابة .

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية إجراء 4563 فحص PCR الخاص بالفيروس، في وقت استقر عدد الوفيات جرّاء الفيروس على 36، في حين ارتفع عدد حالات الشفاء الى 1402.

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