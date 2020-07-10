شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى السكري.. 6 نصائح مهمة لتفادي الإصابة بالجلطات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قدم استشاري الغدد الصماء والسكري ناصر الجهني، نصائح مهمة لمرضى السكري لتجنب الإصابة بالجلطات القلبية والدماغية. وقال في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر” أن هذا يتم من خلال تناول الغذاء الصحي، وممارسة الرياضة، وضبط السكر بالدم، وضبط ضغط الدم إذا كان مرتفع، والتحكم في الكولسترول بالدم، وإيقاف التدخين.

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