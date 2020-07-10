شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة هندى بمضاعفات خطيرة بعد استخدامه معقم يدين.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب رجل هندي بسرعة ضربات القلب وصداع بعد استخدام معقم اليدين للوقاية من عدوى فيروس كورونا، وذلك لإصابته برد فعل تحسسي شديد جراء استخدام الكحول للتعقيم وفقا لما ذكرته صحيفة daily star البريطانية.

كان الرجل الهندي موضوع دراسة حالة لمجلة طبية بعد أن كان لديه رد فعل سيئ على السائل الصحي المستخدم لقتل الجراثيم على سطح الجلد، حيث أوضح الأطباء أن معقم اليدين الذى يحتوى على نسبة مرتفعه من الكحول تسبب له في رد فعل يشبه الحساسية ولديه بعض الأعراض المقلقة.

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فوجئ الرجل الهندى البالغ من العمر 43 سنة بإحمرار شديد في وجهه بعد وضع سائل معقم اليدين الذى يحتوى على الكحول، ثم بدأ يشعر بالمرض وعدم الارتياح، وتم نقله إلى المستشفى حيث وجد أنه يعاني من ضربات قلب سريعة ، تعرف باسم تسرع القلب ، وكذلك احمرار على صدره ووجهه.

وأوضح الأطباء أن المريض كان يتعاطى أدوية التعافى من إدمان الكحول وهى ما تفاعلت مع مطهر اليدين وتسببت له حساسية نتيجة لتفاعلها بشكل سيء مع الادوية التي كان يتناولها.

وذكرت المجلة الطبية أنه كان يتعاطى الدواء القديم "ديسفلفرام" لمدة ثلاث سنوات ، والذي يعمل كرادع عن طريق جعل الناس يشعرون بتوعك شديد إذا كانوا يشربون الكحول تتضمن هذه التأثيرات الفورية الشبيهة بصداع الكحول التنظيف والصداع والغثيان والقيء ومعدل ضربات القلب السريع لمدة ساعة واحدة تقريبًا، تمت معالجته بمضادات الهيستامين مع شكل قابل للحقن من فيتامين سي للتخلص من أعراضه وتم تحذيره من استخدام مطهر اليدين مرة أخرى.