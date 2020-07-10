شكرا لقرائتكم خبر عن تشريح جثث مرضى Covid-19 يكشف جلطات دموية فى كل أعضاء الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وقالت الدكتورة آمي رابكيفيتش ، رئيسة قسم علم الأمراض في مركز جامعة نيويورك لانجون الطبي ، إن إيرين بورنيت، إنه من المعروف أن بعض مرضى Covid-19 يعانون من مشاكل تخثر الدم ، ولكنها وصفت درجة ومدى حدوث ذلك بأنها "دراماتيكية".



تأثير الجلطات على أعضاؤ الجسم لمصابى كورونا

وأضافت وفقا لشبكة " CNN" الأمريكية، أنه في المراحل المبكرة من الوباء ، لاحظ الأطباء الكثير من تخثر الدم "في خطوط وأوعية كبيرة مختلفة، وما رأيناه في تشريح الجثة كان نوعًا ما امتدادًا لذلك، فلم يكن التخثر في الأوعية الكبيرة فحسب ، بل أيضًا في الأوعية الصغيرة أيضا.

وقالت: "كان هذا مثيرًا ، لأنه على الرغم من أننا كنا نتوقعه في الرئتين ، إلا أننا وجدناه في كل عضو نظرنا إليه تقريبًا في دراسة تشريح جثتنا، كما أظهر تشريح الجثث شيئًا غير معتاد في الخلايا النقية الكبيرة أو خلايا نخاع العظم الكبيرة.

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وأضافت : "وجدنا الفيروس في القلب والكليتين والكبد والأعضاء الأخرى، وبشكل خاص في القلب ، تنتج الخلايا العملاقة النوى ما يسمى الصفائح الدموية التي تشارك بشكل وثيق في تخثر الدم."

نُشرت الدراسة التي تحدد نتائجها في نهاية يونيو في مجلة The Lancet EClinicalMedicine، وقالت إن الباحثين يأملون في اكتشاف كيفية تأثير هذه الخلايا على تخثر الأوعية الصغيرة في Covid-19.

وقالت إن الأطباء اعتقدوا خلال المراحل الأولى من الوباء أن الفيروس سيثير التهاب القلب مع التهاب عضلة القلب، ولكن مع تشريح الجثث وجد أن حالات التهاب عضلة القلب منخفضة للغاية.

وقالت إن إحدى "الفرص - إذا كان هناك فرصة لإحصائها في الفيروس" هي أن أطباء الأمراض أتيحت لهم فرصة فحص أعضاء العديد من ضحايا Covid-19 والتحقيق في عمليات المرض التي تحدث، مؤكدة أن الفرصة لم تكن متاحة بالفعل مع H1N1 أو تفشي السارس الأصلي.