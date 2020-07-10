الإمارات: 47 ألف فحص كورونا وشفاء 399 حالة جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إجراء أكثر من 47 ألف فحص جديد لفيروس كورونا المستجد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بـ"كوفيد- 19" والمخالطين لهم وعزلهم. وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الإمارات وتوسيع نطاق الفحوصات في الكشف عن 473 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 54.050 حالة. Advertisements وأكدت الوزارة شفاء 399 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين 43.969 حالة. وأشارت إلى وفاة مصابين اثنين، وذلك بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا، ليبلغ عدد الوفيات 330. وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

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