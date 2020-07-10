تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير الجلاب

المقادير

- قطر الجلاب : 5 ملاعق كبيرة

- مياه معدنية : كوبان -فراولة:قطعة - مكسرات : 10 gr الطريقة: 1- يخلط قطر الجلاب مع المياه المعدنية جيداً. Advertisements 2- يقدّم الجلاب مع الثلج المطحون والمكسّرات (الصنوبر واللوز والجوز والفستق والزبيب) في كوب زجاجيّ طويل وعريض. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كرات بسبوسة محشوّة بالمكسرات تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سويسرول الفراولة

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