تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير الشمندر البارد

المقادير

- الشمندر : 250 غراماً (مسلوق ومقشر)

- الماء : 3 اكواب (عصير سلق الشمندر)

- عصير البرتقال : كوب (طازج) الطريقة: 1. ضعي كل المكونات بالخلاط الكهربائي. 2. اخلطي المقادير جيداً حتى تتجانس. Advertisements 3. صبي عصير الشمندر بأكواب التقديم، وقدميه فوراً. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير البرتقال والجزر والزنجبيل تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير الشمندر

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