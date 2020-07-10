تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى البف باستري بالتمر والقرفة

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- التمر : كوب ونصف (منزوع النواة)

- القرفة : ملعقة كبيرة (مطحونة)

- الجوز : كوب (مفروم)

- الطحينية : 3 ملاعق صغيرة

- عجينة البف باستيري : عبوة

- سكر البودرة : حسب الرغبة (للتزيين) الطريقة: ضعي التمر المنزوع النواة في طبق، أضيفي عليه القرفة المطحونة، والجوز والمفروم، والطحينية واخلطي المكونات جيداً.

رشي القليل من الطحين على السطح المراد العمل عليه.

افردي عجينة البف باستري باستخدام الشوبك (المرق).

وزعي حشوة التمر على عجينة البف باستري.

لفي العجينة على الحشوة بشكل رول (أسطواني)، وقطعيه لقطع متوسطة، وضعيها في صينية الفرن.

أدخلي الصينية للفرن المحمى مسبقاً على درجة حرارة 180 مدة 15 دقيقة.

قدميها مزينة برشة من السكر البودرة بحسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير لفائف القرفة المقرمشة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى التمر بالكروكان

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