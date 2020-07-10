تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير شربات بطعم التفاح

المقادير

- الماء : ليتر

- سكر : كوب

- حليب : 3 ملاعق كبيرة (سائل)

- تفاح أخضر : حسب الرغبة (مركز / وملون)

- ملح الليمون : ملعقة صغيرة (حمض سيتريك)

الطريقة: في إناء نخلط كل المقادير.

ونفرغها في قارورة و يقدم بارداً Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صوص كيكة الليمون الأبيض تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فطيرة التفاح بالجوز والزبيب

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