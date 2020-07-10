تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير برتقان فوار

المقادير

- عصير الليمون : ملعقة صغيرة

- عصير البرتقال : 2 ملعقة صغيرة

- شراب الذرة : نصف ملعقة صغيرة

- البرتقال : 1 حبة (مقطع)

- ماء الصودا : 2 كوب الطريقة: يضاف عصير الليمون وشراب الذرة في وعاء مع مكعبات الثلج.

يُرّج جيداً.

يصفى في كوب زجاجي.

يملأ بالصودا ويضاف عصير البرتقال.

يزين بقطع البرتقال. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير كيكة الليمون خفيفة وشهية تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير البرتقال والجزر والزنجبيل

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