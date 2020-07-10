تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تيراميسو سهل

القاهرة - لايف ستايل المقادير - بسكويت : علبتين (شاي)

- حليب : نصف كوب (سائل)

- كريمة الخفق : علبة

- سكر : كوب

- قهوة سريعة الذوبان : 2 ملعقة كبيرة

- الفانيليا : نصف ملعقة صغيرة

- جبن كريمي : 150 غراماً

- الماء : نصف كوب

- الكاكاو : 5 ملاعق كبيرة الطريقة: 1. ذوّبي القهوة وملعقة من الكاكاو في الماء وغمّسي نصف كمية البسكويت في المزيج ثم صفّي أصابع البسكويت في قالب التقديم. 2. اخفقي الكريمة والسكر والفانيليا بواسطة خفاق كهربائي حتى تتكاثف المكونات. 3. أضيفي الجبن والحليب بعدها واخفقي لخمس دقائق حتى تتجانس المكونات. 4. أضيفي بعدها ملعقة صغيرة من مزيج القهوة والكاكاو إلى مزيج الكريمة وحركي. Advertisements 5. اسكبي نصف مزيج الكريمة في كاسات التقديم ووزعيه فوق البسكويت. 6. صفّي النصف المتبقي من البسكويت فوق الكريمة ثم أضيفي ما تبقى من المزيج على الوجه. 7. رشّي ما تبقّى من الكاكاو على الوجه ثم أدخلي الكاسات إلى الثلاجة لمدة 8 ساعات حتى يجمد التيراميسو. 8. أخرجي التيراميسو من الثلاجة وقدميه بارداً. قد يهمك أيضا: تحضير بسكويت السمسم بدقيق اللوز بطريقة بسيطة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكتيل الموز بحليب اللوز للرجيم

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