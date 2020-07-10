تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك كريم كراميل

المقادير

- البيض : 5 حبات (بدرجة حرارة الغرفة)

- الجبن الكريمي : 230 غرام

- الحليب المكثّف : علبة (٣٩٥غ)

- حليب : علبة (حليب مبخر ٣٥٠ غ)

- الفانيليا : ملعقة صغيرة (سائلة)

- سكر : كوب

- الماء : ملعقتان كبيرتان

الطريقة:

1. نذوب السكر مع الماء على النار للحصول على صوص كراميل ثم نصبه في صينية الفرن.

2. نخفق الجبنة الكريمي جيدا ثم نبدأ بإضافه البيض بالتدريج مع الخفق بين كل بيضة وأخرى ونضيف الفانيلا ثم الحليب المكثف المحلى ونخفق ثم الحليب المبخر ونخفق.

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3. نصب الخليط فوق الكراميل في الصينية وندخلها الفرن في وسط حمام مائي بدرجة حرارة ١٧٠ درجة مئوية لمده ٤٠ الى ٤٥ دقيقة عند نضجها نلاحظ تماسك الأطراف مع اهتزاز بسيط في الوسط نتركها لتبرد ثم تبرد في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل وتقلب وتقدم باردة.

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