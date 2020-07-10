تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى المانجا على الطريقة الهندية

المقادير

- زبادي : كوب ونصف (يوناني)

- مانغو : 3 حبات (مُقشَّرًا ومُقطَّعًا إلى قطع صغيرة)

- سكر : 4 ملعقة صغيرة (حلواني)

- الزعفران : 10 قطع (10 خيوط / بالإضافة إلى المزيد، للتزيين)

- هيل : 3 حبات (مطحون)

- فستق : 6 حبات (أو كاجو، مُقطَّعًا إلى أنصاف، للتزيين)

- كريمة الخفق : نصف كوب (جاهزة ومعدة حسب التعليمات على العبوة)

- عصير الليمون : 1 حبة (صغير الحجم / حامض)

الطريقة:

1. يُضاف المانجو والهيل المطحون والزعفران وسكَّر الحلواني وكريمة الخفق إلى إبريق الخلَّط الكهربائي. تُضرب هذه المكوِّنات على سرعة متوسِّطة، بغية الحصول على خليط ثقيل القوام.

2. ثمَّ، يُضاف الزبادي اليوناني إلى الخليط (مع القليل من السكر، في حال الرغبة بمذاق حلو)، وتُضرب المكوِّنات، حتَّى يصبح هذا الخليط متجانسًا. ويُضاف يعدها، عصير الليمون الحامض، مع الضرب لثلاثين ثانية.

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3. يوزَّع هذا الخليط على سلطانيات فرديَّة. وتُزيَّن السلطانيات بالفستق والزعفران، وتُبرَّد قبل التقديم

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