تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة التوت بالشوكولاتة

المقادير

- للتغليف :

الزبدة : 400 غراماً (في حرارة الغرفة)

سكر البودرة : 6 اكواب

حليب : 5 ملاعق كبيرة (سائل)

الفانيليا : ملعقة صغيرة

هيل : ربع ملعقة صغيرة (مطحون)

- للتزيين :

التوت : نصف كوب

الفراولة : نصف كوب

صلصة الشوكولاته الجاهزة : حسب الرغبة

- دقيق : 3 اكواب

- ملح : رشّة

- بيكنج بودر : ملعقتان صغيرتان ونصف

- سكر : كوب وثلاثة ارباع الكوب

- الزيت النباتي : كوب

- البيض : 4 حبات (كبير الحجم)

- برش البرتقال : نصف ملعقة صغيرة

- عصير البرتقال : كوب

- هيل : 6 حبات (مطحون)

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الطريقة:

يُسخَّن الفرن على حرارة 160 درجة مئويَّة. يثبَّت الرف الشبك، في المنتصف.

تُدهن 3 قوالب (مقاسها 20 سنتيمترًا)، بالزبدة والدقيق.

يُنخل الدقيق في وعاء، مع الملح والبيكنج باودر.

يُخفق السكَّر، بوساطة شريط الخلَّاط الكهربائي، مع الزيت جيِّدًا. ثمَّ، يُضاف البيض، الحبَّة تلو الأخرى، مع الاستمرار في الخفق. يُضاف بشر البرتقال بعد ذلك، وعصير البرتقال، والهيل المطحون، مع الاستمرار في الخفق على سرعة هادئة.

يُضاف القليل من خليط الدقيق إلى المكوّنات، مع الخفق، باستخدام ملعقة خشب. ثمَّ، يُصب القليل من الزيت. تُكرَّر العمليَّة، حتَّى انتهاء كمّ الدقيق والزيت. يُقلَّب الخليط، برفق، باستخدام الملعقة الخشب، ثمَّ يُوزَّع على القوالب الثلاثة، التي تخبز في الفرن لنحو ثلاثين دقيقة أو أقلّ بخمس دقائق، ثمّ تترك لتبرد تمامًا. ويُفضَّل وضع القوالب بعد أن تبرد، في الثلّاجة، لثلاث ساعات على الأقلّ قبل التزيين.

للتغليف: تخفق الزبدة في وعاء الخلَّاط الكهربائي جيِّدًا، ثمَّ يُضاف السكَّر البودرة المنخول تدريجيَّا، مع الاستمرار في الخفق. يُضاف الحليب والفانيليا والهيل، مع الاستمرار في الخفق، مع كلّ إضافة، وذلك حتَّى تتشكَّل طبقة ناعمة من الخليط.

تُضاف ملعقتان من عصير البرتقال إلى الطبقة الأولى من الـ"كيك"، التي تُغلَّف بخليط التغليف، وتكرَّر العملية لطبقتي الـ"كيك" الأخريين. يُزيَّن الـ"كيك" بالفاكهة وصلصة الشوكولاتة.

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