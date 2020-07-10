تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة ورق العنب بالرز

المقادير

- صنوبر : ربع كوب

- البصل الأخضر : نصف كوب (مفروم)

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- الأرز المصريّ : كوب

- مرق دجاج : 2 كوب

- ورق العنب : نصف كوب (مفروم)

- عصير الليمون : ربع كوب

- زبيب : ربع كوب

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : حسب الرغبة

- بقدونس : ربع كوب (مفروم)

- الشبت : ربع كوب (مفروم)

- الليمون : 1 حبة (كبير الحجم)

- طماطم : 2 حبة (مفرومة)

- النعناع : ملعقة صغيرة

الطريقة:

سخني الزيت في قدر عميق وأضيفي الصنوبر و ¼ كوب من البصل الأخضر وحركي لمدة 5 دقائق حتى يكتسب الصنوبر لوناً بنياً.

أضيفي الرز ومرق الدجاج وورق العنب وعصير الليمون والزبيب والفلفل والملح واتركيها تغلي ثم غطي القدر وخففي النار واتركي المكونات على نار هادئة حتى يمتص الرز المرق وينضج أي لحوالي 30 دقيقة.

أضيفي البقدونس والشبت والبصل الأخضر والطماطم وحركي بالشوكة ثم ضعي السلطة في طبق التقديم وزينيها بقطع الليمون.

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