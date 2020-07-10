تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مسبحة الحمص للفطور

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الطحينية : ربع كوب

- الثوم : 3 فصوص (مهروس)

- الماء : ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- حمص : 2 كوب (مسلوق)

- عصير الليمون : 3 ملاعق كبيرة

- الزبدة : ربع كوب

- صنوبر : ملعقة كبيرة

- الشطة : ربع ملعقة صغيرة الطريقة: ضعي الطحينة في طبق عميق وأضيفي عصير الليمون، الثوم، الماء والملح وقلبي المكونات إلى أن تصبح ناعمة جداً.

أضيفي نصف الكوب من الحمص واهرسيه تماماً مع الطحينة ليصبح ناعماً جداً ثم أضيفي بقية الحمص وقلبيه مع الطحينة.

اسكبي مسبحة الحمص في طبق التقديم.

ضعي الزبدة والصنوبر في مقلاة صغيرة وضعيها على نار متوسطة مع تقليب الصنوبر إلى أن يصبح ذهبي اللون.

اسكبي الزبدة والصنوبر على المسبحة ووزعي الشطة المجروشة.

تقدم المسبحة مع الخبز العربي والمخللات Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سباجيتي بالدجاج والزبدة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرز بالليمون

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