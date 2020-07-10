تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة الماش

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- ماش : نصف كيلو

- البصل : 1 حبة (متوسط الحجم)

- شعيرية : كوب

- الزيت : نصف كوب

- ملح : حسب الرغبة

- الماء : حسب الحاجة الطريقة: نضع الماش في قدر على النار حتى يغمره الماء ونتركه حتى ينضج.

نضع الماش في مصفاة صغيره الفتحات ونعصره باليد.

نحتفظ بعصير الماش ونتخلص من القشور.

نسكب العصير في القدر على النار ونضيف الملح.

نضع الزيت في طاسة على النار ونحمّر البصل ونسكبه مع الزيت على الشوربة.

نحرك الخليط ونتركه على نار هادئة.

نضيف الشعيريّة عندما تصبح الشوربة سميكة قليلاً.

تترك الشوربة على النار لمدّة 5 دقائق.

نرفع الشوربة عن النار ثم نسكبها في الطبق. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة البصل الأخضر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير خلطة الدجاج بالزيتون والليمون

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