تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دقة الكشري

القاهرة - لايف ستايل المقادير - الثوم : 6 فصوص

- عصير الليمون : ربع كوب

- الخل الأبيض : ثلث كوب

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- الكمون : نصف ملعقة صغيرة (مطحون) الطريقة: ضعي الثوم والملح والكمون في المدقة ودقيه جيداً حتى تتجانس المكونات ويهرس الثوم ناعماً مثل المعجون.

ضعي عصير الليمون في قدر على نار هادئة وقلبي لمدة دقيقتين ثم أضيفي الخل بالتدريح مع الخلط.

أضيفي مزيج الثوم المهروس والملح والكمون وحركي لمدة دقيقتين على النار ثم ارفعي القدر عن النار وضعيه في طبق واتركيه ليبرد.

قدميه إلى جانب الكشري. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أجنحة دجاج بالكمون تعرفي على طريقة إعداد وتحضير لوبيا بالزيت والثوم

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