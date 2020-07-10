تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تاكو مكسيكي

المقادير

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- لحم مفروم : 500 غراماً

- طماطم : نصف كوب (مفرومة)

- مرق دجاج : ملعقة كبيرة (بودرة)

- الكمون : ملعقة صغيرة

- كزبرة يابسة : ملعقة صغيرة

- بودرة الزنجبيل : ملعقة صغيرة

- بودرة البابريكا الحلوة : ملعقة صغيرة

- زعتر مجفف : ملعقة صغيرة

- معجون الطماطم : ملعقة كبيرة

- الفاصوليا الحمراء : نصف كوب

- خبز التورتيلا : حسب الحاجة

- جبن موزاريلا : كوب (مبشور)

الطريقة:

سخني الزيت النباتي بقدر على النار، وأضيفي البصل المفروم وقلبيه قليلاً.

أضيفي اللحمة المفرومة وقلبيها، ثم أضيفي الطماطم المفرومة، وحركي حتى تختلط مع اللحمة.

بهرّي اللحمة ببودرة مرق الدجاج، والكمون، والكزبرة الناشفة، وبودرة الزنجبيل، والبابريكا الحلوة، والزعتر الناشف، وقلبي.

أضيفي معجون الطماطم، والفاصولياء الحمراء للحمة المفرومة وحركي.

احشي خبز التورتيلا بحشوة اللحمة المفرومة، وأضيفي القليل من جبن الموزاريلا على الوجه، ثم لفي الخبز بشكل رول.

ضعي خبز التورتيلا المحشو بصينية الفرن، ووزعي جبن الموزاريلا على الوجه.

أدخلي الصينية للفرن مدة 15 دقيقة على درجة حرارة 200 حتى يتحمص الخبز.

قطعيه من النصف وقدميه ساخناً.

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