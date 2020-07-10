تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كرات البرغر بالجبن

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- لحم مفروم : 250 غراماً

- البيض : 1 حبة

- الخيار المخلل : 3 ملاعق كبيرة (مفروم ناعم جداً)

- الكاتشاب : 3 ملاعق كبيرة

- الماسترد : ملعقة كبيرة

- بودرة البصل : ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- بقسماط : كوب (كعك مطحون)

- جبن الشيدر : كوب (مبشور) الطريقة: سخني الفرن على حرارة 375 درجة وجهزي صينية الشواء وبطنيها بورق الألمنيوم وادهنيها بالقليل من الزيت.

في وعاء اخلطي اللحم المفروم مع البيضة والمخلل والكاتشاب والماسترد واخلطي جيداً.

أضيفي بودرة الثوم والملح والفلفل واخلطي باليد.

أضيفي البقسماط والجبن واخلطي جيداً.

شكلي كرات متوسطة الحجم وضعيها بالصينية المجهزة ثم أدخليها الفرن لمدة 15 – 20 دقيقة حتى تنضج.

قدميها ساخنة إلى جانب صوص المايونيز والكاتشاب Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سلطة البطاطس بالماسترد طريقة اعداد وتحضير دجاج مشوي بالخردل والكاتشاب

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