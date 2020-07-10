تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيش بالخضار

المقادير

- للعجين :

طحين : كوب وثلاثة ارباع الكوب

الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

البيض : 1 حبة

ملح : رشّة

حليب : ملعقة كبيرة (سائل)

- للحشو :

الكراث : 1 حبة (مفروم فرمًا ناعمًا)

الجزر : 2 حبة (مبشور)

الفليفلة الحمراء : نصف حبة (مُقشّرةً ومُقطّعةً إلى مكعبات)

الكوسا : 1 حبة (مُقطّعةً إلى مكعبات)

الفطر : كوب ونصف (طازج ومُقطّع إلى شرائح رفيعة)

زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

بقدونس : باقة (مفروم فرمًا ناعمًا)

ملح : حسب الرغبة

فلفل ابيض : حسب الرغبة

جبن الشيدر : 6 ملاعق كبيرة (مبشور)

- لسطح الكيش :

كريمة الطبخ : كوب

حليب : نصف كوب (سائل)

البيض : 2 حبة

ملح : ثلاثة أرباع الملعقة الصغيرة

فلفل ابيض : ربع ملعقة صغيرة

جوزة الطيب : ربع ملعقة صغيرة

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الطريقة:

للعجينة: يُنخل كلّ من الطحين والملح، فيُضافان إلى وعاء كبير. يُفرك خليط الطحين بالزبدة، بوساطة رؤوس الأصابع، مع صنع حفرة في الوسط. يُضاف البيض والحليب إلى وعاء منفصل، مع التقليب بمضرب يدوي، فيُصبّ الخليط في الحفرة. تخلط المكوّنات جيّدًا، بوساطة اليدين، حتّى الحصول على كرة من العجين. تدعك الكرة مرارًا، ثم يُضغط عليها لتصبح مسطّحة، فتُغلّف بالنايلون، وتُحفظ في البرّاد، لساعة على الأقلّ.

بعد انقضاء الوقت المذكور، تُمدّ العجينة، فتُنقل إلى قالب مدهون بالزبدة. تُرتّب العجينة في القالب، مع وخزها بشوكة في مواضع مختلفة.

يُسخّن الفرن على حرارة 220 درجة مئويّة.

للحشو: يُحمّى زيت الزيتون في مقلاة، فيُضاف فرم الكرّاث والجزر والفليفلة والكوسا والفطر، مع التقليب السريع. بعد انقضاء نحو خمس دقائق، يُنثر الملح والفلفل، فيوزّع البقدونس، مع التقليب.

لسطح العجينة: يُضاف كلّ من البيض والحليب والكريما والملح والفلفل وجوزة الطيب إلى وعاء، مع التقليب جيّدًا.

لتجهيز الـ"كيش": توزّع ثلاث ملاعق كبيرة من الجبن على العجينة، في القالب، فيوزّع الحشو فوق الجبن، يعلوه الخليط الخاصّ بسطح العجينة. يوزّع الباقي من الجبن. يُنقل قالب الـ"كيش" إلى الفرن الساخن، فيُطهى لثلاثين دقيقة.

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