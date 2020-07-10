تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة لسان العصفور

المقادير

- معكرونة لسان العصفور : كوب (مسلوقة ومصفاة)

- خضار مشكلة : كوب (مسلوقة)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

- بقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم)

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- المايونيز : 3 ملاعق كبيرة

- لبن زبادي : ملعقة كبيرة الطريقة: اخلطي لسان العصفور مع الخضار المسلوقة.

أضيفي عصير الليمون وقلبي.

اخلطي المايونيز مع اللبن الزبادي والملح والفلفل الأسود وأضيفي المزيج للسلطة وقلبي.

وزعي البقدونس على وجه الطبق وقدميها. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سلطة التونة بالذرة والمايونيز تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ستيك الدجاج بصوص الليمون

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