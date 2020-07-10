تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شيش طاووق بالطاسة

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الشيش طاووق : 1 كيلو (مقطع مكعبات)

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

- الزيت النباتي : حسب الحاجة

- زبادي : 2 ملعقة كبيرة

- الثوم : 5 فصوص (مفروم)

- صلصة طماطم : 2 ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- زعتر مجفف : ملعقة صغيرة

- القرفة : ثمن ملعقة صغيرة (أو أقل بقليل)

- بقدونس : 2 ملعقة كبيرة (مفروم)

- فلفل رومي : 1 حبة (مقطع مكعبات متوسطة)

- البصل : 1 حبة (مقطع شرائح)

- الخبز : حسب الرغبة (للتقديم)

- خس : حسب الرغبة (للتقديم)

- بقدونس : رشّة (مفروم / للتزيين) الطريقة: تبلي قطع الدجاج بعصير الليمون والثوم والزبادي والصلصة والتوابل والملح والفلفل الأسود.

قلبي الخليط في الزيت على النار ويضاف الفلفل والبصل والبقدونس.

قلبي الخليط على النار حتى تمام النضج.

زيني قطع الدجاج برشة البقدونس وتقدم مع سلطة التومية والخبز وأوراق الخس. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج مشوي بالطماطم تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرز بالليمون

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