تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مكرونة بالجمبري

المقادير

- معكرونة : نصف كيلو (سباجيتي)

- الجمبري : نصف كيلو (طازج ومقشر)

- حليب : كوب

- جبن الشيدر : نصف كوب

- كريمة الطبخ : كوب

- دقيق : 2 ملعقة كبيرة

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- الماسترد : ملعقة كبيرة

- الثوم : ملعقة صغيرة (مفروم)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- الكمون : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- الفلفل الملوّن : 2 حبة (متوسط الحجم)

- عصير الليمون : 1 حبة

الطريقة:

اسلقي المكرونة في ماء مغلي وأخرجيها قبل أن يكتمل نضجها.

صفيها من الماء الساخن واغسليها بماء بارد.

تبلي الجمبري بالثوم والكمون والملح والفلفل والمسطردة وعصير الليمون.

في مقلاة كبيرة ضعي ملعقة زيت والفلفل الألوان وقلبي ثم أضيفي الجمبري المتبل على نار عالية.

حين يتغير لون الجمبري ويصبح برتقالي ارفعيه عن النار قبل أن ينكمش حجمه ويفقد مائه.

في مقلاة أخرى ضعي الدقيق والزبدة وقلبي حتى يشوح الدقيق ثم أضيفي الحليب وقلبي وأضيفي رشة ملح وعندما يبدأ بالتماسك أضيفي الكريمة واتركيه يغلي دقيقتين.

أضيفي الجمبري والمكرونة وقلبي لمدة دقيقة مع الحرص أن يكون الصوص أخف من البشاميل وإذا أصبح سميكًا يمكن تخفيفه بالماء أو الحليب قبل إضافة الجمبري.

اخلطي الجمبري والمكرونة مع الصوص الأبيض واتركيهم دقيقة واحدة على النار.

ارفعيهم عن النار ثم قدميها ورشي عليها الجبنة المبشورة عند التقديم وتقدم ساخنة

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