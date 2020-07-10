نصائح تساعدك لتحسن شخصيتك وتبرز الايجابيات فيها

ان كنت تتساءلين كيف اكون شخص مثقف، ياسمينة اختارت ان تقدم لك هذه النصائح المناسبة التي تساعدك لتحسني شخصيتك وتبرزي الايجابيات فيها.

هناك العديد من السبل التي تساعدك على تطوير الذات وبناء الشخصية، لذلك سنقدم لك هذه النصائح التي تساعدك لتكوني اكثر ثقافة في الكلام والتعامل مع الآخرين.

الاهتمام بمختلف مجالات الحياة:

من الضروري ان تكوني منفتحة على مختلف المجالات وتعمدي الى الاطلاع عليها.

من الضروري ان تكوني ملمة في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

هذه الطريقة ستساعدك لتشاركي بمختلف الاحاديث التي تدور معك في المجتمع.

متابعة مختلف التطورات:

احرصي بشكل اساسي على متابعة آخر التطورات التي تحصل في العالم.

اقرأي الجرائد يومياً، فاشخص المثقف يجب ان يكون على دراية بكل جديد يحصل ليتمكن من مناقشة غيره في مختلف الامور.

الشخصية الممتعة:

ان تكوني شخصاً مثقفاً لا يعني ان تتسمي بالجدية، بل يجب ان تحرصي على ان تتمتعي بشخصية مرحة وممتعة.

من الضروري ان تحرصي على تطوير مهاراتك على صعيد الترفيه عن الآخرين وجعلهم يتقربو منك اكثر.

طريقة الحديث:

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من الضروري ان تحرصي على اتقان اتيكيت المحادثة مع الآخرين.

من الضروري ان يظهر الشخص المثقف ثقافته عبر طريقة كلامه، وتعامله مع الآخرين عند الدخول في نقاشات.

تجنب التحدث في امور يجهلها الآخرين:

ان التحدث في امور يمكن ان يجهلها الآخرون قد يلصق بك صفات الشخصية المغرورة.

لذلك احرصي على ان تكون المواضيع التي تتحدثين بها.

إذاً، هذه هي طريقة جعل شخصيتك مثقفة، واكتشفي اسراراً لتكوني فريدة ومميزة

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