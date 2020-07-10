الملكة رانيا العبد الله تخيط الشماغ بنفسها في محافظة إربد الأردنية

قامت ملكة الأردن، رانيا العبد الله، مع ابنتها الأميرة إيمان بنت عبد الله، هذا الأسبوع، بزيارة إلى منطقة أم قيس في محافظة إربد الأردنية.وبحسب الموقع الرسمي للملكة رانيا، فقد اطلعت مع ابنتها على الأنشطة التراثية والسياحية التي تقدمها شركة "وجهات البركة" في المنطقة، باعتبارها شركة متخصصة بالسياحة المستدامة.

وخلال الزيارة، شاركت ملكة الأردن بعض النساء في خياطة الشماغ (الكوفية) وصناعة قراص العيد، كما حضرت جلسات لتعليم صناعة السلال التقليدية.

كما اطلعت وابنتها في بيت الورد على المنتجات الزراعية وأشجار ونباتات الزينة، وتم استعراض تقنية "كرات البذور" المستخدمة لديهم لحماية البذور من الطيور والانجرافات.

من جانبها، قالت مؤسسة شركة "وجهات البركة" منى حداد، إن أنشطة الشركة تتم من خلال التعاون مع المجتمعات المحلية في مواقع سياحية وتراثية لبناء خبرات سياحية تسلط الضوء على الثقافات المحلية، وتوفر الفرصة للتواصل مع اهالي المجتمعات المحلية والاستمتاع بتجربة السياحة الريفية.

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