شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير بريطانى: مناطق بنيويورك اكتسبت 70٪ مناعة من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف تقرير لصحيفة daily star البريطانية أنه أظهرت الأحياء في مدينة نيويورك نتائج "مذهلة" حيث تم تسجيل ما يقرب من 70٪ من معدل المناعة في بعض المناطق، وهذا قد يعني أن هؤلاء السكان يمكن حمايتهم من موجة ثانية من فيروس كورونا.

ووفقا للتقرير أصيب العلماء بالصدمة بعد العثور على مناطق في نيويورك سجلت نسبة 70٪ تقريبًا من المناعة ضد فيروس كورونا، حيث تشير البيانات إلى أن الموجة الثانية يمكن منعها حيث ترى الأحياء أعلى معدل إيجابي في اختبارات الأجسام المضادة.

حيث أجرت إحدى شركة الرعاية الصحية نتائج اختبار الأجسام المضادة التي كشفت أن بعض الأحياء تعرضت بشدة للخلل خلال الذروة ، مما أدى إلى إمكانية الحماية من الموجة الثانية، وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الدكتور دانييل فروجيل ، نائب الرئيس الأول للعمليات في شركة الرعاية الصحية قال "بعض المجتمعات قد تكون لديها مناعة قطيع".

وأكد عدد من علماء الأوبئة أن انتشار الأجسام المضادة في جميع أنحاء المدينة يمكن أن يوفر حماية كبيرة ضد العدوى في المستقبل، وأوضح كيتو ديميسي ، عالم الأوبئة وعميد كلية الصحة العامة في مركز جامعة ولاية نيويورك داونستات الطبي في بروكلين: "في المستقبل ، يجب أن يكون معدل الإصابة أقل في مجتمعات الأقليات".

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وكشف أطباء الطوارئ في نيويورك أن بعض المجتمعات ربما تكون قد حققت بالفعل مناعتها مثل المناطق ذات الدخل المنخفض التي تضم أقليات عالية.

نيويورك لديها واحدة من أعلى معدلات الإصابة في العالم ، مع وجود 222 ألف حاله إصابة و 23ألف حالة وفاة في المدينة وحدها.

وقال البروفيسور دينيس ناش ، أستاذ علم الأوبئة في كلية CUNY للصحة العامة ، إن فكرة مناعة القطيع لن تكون فعالة إلا في المجتمعات المغلقة ، على عكس مدينة نيويورك.