شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح ألمانى أمريكى لكورونا ينتظر الموافقات النهائية لإنتاج 100 مليون جرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية أن BioNech SE أن مرشح لقاح فيروس كورونا التابع للشركة الأمريكية Pfizer Inc سيكون جاهزًا للحصول على موافقة الجهات التنظيمية بحلول نهاية عام 2020.

ووفقا لما ذكرته وكاله رويترز من المتوقع أن ينتقل اللقاح التجريبي ، الذي أظهر وعدًا ضد مرض الجهاز التنفسي سريع الانتشار في الاختبارات البشرية المبكرة ، إلى تجربة كبيرة تشمل 30مشاركا سليم في وقت لاحق من هذا الشهر، بانتظار موافقة تنظيمية.

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وفى حالة الحصول على الموافقة على التسويق ، فإن الشركات تستعد لتقديم ما يصل إلى 100 مليون جرعة بنهاية عام 2020 و 1.2 مليار جرعة أخرى بحلول نهاية عام 2021 في مواقع في ألمانيا والولايات المتحدة، يمكن إنتاج عدة مئات من ملايين الجرعات حتى قبل الموافقة.

من جانب آخر أعلنت وزارة الدفاع الروسية بدء المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا، التي يديرها مركز غماليا للبحوث بالتعاون مع زارة الدفاع في الاتحاد الروسي، وبدأت الاختبارات في 18 يونيو، حيث تم إعطاء تسعة مشاركين في التجربة أحد مكونات اللقاح ، و9 آخرين - الثانية،وفي وقت لاحق ، في 23 يونيو ، تم إعطاء اللقاح إلى 20 متطوعا آخر ، وستتلقى هذه المجموعة الدواء في نسخة معززة سيتم إعطاؤهم لاحقا المكون الثاني من اللقاح.