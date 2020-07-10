شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك..ما هو الفحص الرباعى لاكتشاف العيوب الخلقية بالأجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يعانى الاطفال حديثو الولادة من العيوب الخلقية المختلفة، وذلك نتيجة اصابة الأم ببعض المشاكل الصحية أثناء الولادة أو نتيجة العوامل الوراثية، وهنا يطلب الطبيب من الأم الفحص الرباعى لاكتشاف العيوب والمشاكل الخلقية عند الأطفال قبل الولادة.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinicيعد الفحص الرباعي المعروف أيضًا " بفحص العلامة الرباعية"، أو فحص الثلث الثاني، وهو فحص ما قبل الولادة يقيس مستويات الأربع مواد في دم المرأة الحامل وهى:

ألفا فيتو بروتين، بروتين يصدر عن الجنينموجهة الغدد التناسلية المشيمائية البشرية (HCG)، هرمون يصدر عن المشيمةالإستريول، هرمون يصدر عن المشيمة وكبد الطفلالإنهيبين أ، هرمون يصدر عن المشيمة.

من الناحية المثالية، يتم إجراء الفحص الرباعي بين الأسبوعين 15 و18 من الحمل — أثناء الثلث الثاني، ومع ذلك، يمكن القيام بهذا الإجراء حتى الأسبوع 22.

يستخدم الفحص الرباعي لتقييم ما إذا كان الحمل يزيد فرصة التأثر بحالات معينة مثل متلازمة داون أو عيوب الأنبوب العصبي، إذا كان احتمال التعرض للخطر لديكِ منخفضًا، يمكن أن يقدم الفحص الرباعي الطمأنينة بأنه توجد فرصة أقل للإصابة بمتلازمة داون، أو التثلث الصبغي 18، أو عيوب الأنبوب العصبي، أو عيوب جدار البطن.

إذا كان الفحص الرباعي يشير إلى زيادة الفرصة للإصابة بأي حالة من هذه الحالات، فقد تفكر في إجراء فحص أو اختبار إضافيين.

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لماذا يتم إجراء ذلك

يقيّم الفحص الرباعي فرصة إنجاب طفل مصاب بإحدى الحالات التالية:

متلازمة داون (تثلث الصبغي 21). متلازمة داون هي اضطراب في الصبغيات يسبب إعاقة ذهنية مدى الحياة وتأخرًا في النمو، ويسبب مشكلات صحية في بعض الحالات.تثلث الصبغي 18. هذا اضطراب يصيب الصبغيات ويسبب تأخرًا شديدًا في النمو وعيوبًا في بِنية الجسم. وغالبًا ما يكون تثلث الصبغي 18 مميتًا عندما يبلغ الطفل عامه الأول.شلل الحبل الشوكي. شلل الحبل الشوكي هو عيب خلقي، يحدث عندما يفشل جزء من الأنبوب العصبي في النمو، أو لا يكتمل بشكل صحيح، مما يتسبب في حدوث عيوب في الحبل الشوكي وعظام العمود الفقري.عيوب جدار البطن. بسبب تلك العيوب الخِلقية، تبرز أمعاء الطفل أو غير ذلك من أعضاء البطن عبر السُرة.

كان الفحص الرباعي عادةً أحد الفحوص شائعة الاستخدام في الثلث الثاني من الحمل، وقد كان يستخدم بصفة عامة إن بدأت رعاية ما قبل الولادة خلال الثلث الثاني من الحمل، أو إن لم يتوفر فحص الثلث الأول من الحمل، الذي يتضمن اختبارًا للدم وفحصًا بالموجات فوق الصوتية، قد يجمع مقدم الرعاية الصحية نتائج فحص الثلث الأول من الحمل مع الفحص الرباعي، لتحسين معدل رصد متلازمة داون.

يمثل فحص الحمض النووي الخالي من الخلايا طريقة أخرى قد يوصي بها مقدم الرعاية الصحية بدلاً من الفحص الرباعي..

لا تضمن نتيجة الفحص الرباعي السلبية أن المولود لن يكون مصابًا بعيوب في الصبغيات، أو باضطراب أحادي الجين، أو بعيوب خِلقية معينة، إن كانت نتيجة اختبار الفحص إيجابية، فسيوصي طبيبك باختبارات إضافية للتوصل إلى تشخيص.