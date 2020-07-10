شكرا لقرائتكم خبر عن البامية.. اغتنم وجودها صيفاً للتمتع بفوائدها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعتبر البامية من الخضروات الصيفية الغنيّة بالفيتامينات مثل فيتامين أ، ومجموعة فيتامين ب، وفيتامين ك، والمعادن، مثل: الكاليسيوم، والمنجنيز، والمغنيسيوم، والزنك، وحامض الفوليك، والبيتاكاروتين، تستعرض هذه المقالة فوائد البامية الصحية نقلاً عن موقع موضوع:

مهمة لصحة الحمل

إنّ البامية من الخضروات المفيدة للحمل بسبب احتوائها على على حامض الفوليك وهو من المركّبات الطبيعيّة الهامّة لصحة الحامل، وتحمي الفيتامينات الموجودة في البامية الجنين من الإصابة بأمراض العمود الفقريّ، وتساعد على النموّ وتحافظ على الخلايا الجديدة لتضمن النموّ الصحي والسليم للطفل.

تحافظ على صحة الكلى

أظهرت الدراسات أنّ الأشخاص الذين يدخلون البامية في النظام الغذائيّ تكون نسبة تعرّضهم للإصابة بأمراض الكلى أقل من غيرهم، ومرضى السكري معرضون أكثر من غيرهم للإصابة بأمراض الكلى، فإنّ إدخال الباميا إلى النظام الغذائي يساعد على تقليل احتمالية إصابتهم بمشاكل في الكلى.

معقمة للقولون ومطهرة للأمعاء

تعمل البامية كمادة مطهّرة للأمعاء؛ لاحتوائها على الألياف والعناصر الغذائية التي تساعد على عملية الهضم.

تمنع الإصابة بالربو تحتوي البامية على فيتامين ج الذي الذي يساعد على تقليل خطر الإصابة بالربو، وتساعد على حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسيّ عند الأطفال والبالغين.

تحافظ على صحة ونضارة البشرة

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تحتوي البامية على الفيتامينات والمعادن الهامة لصحة البشرة، والتي تساعد على إصلاح الأنسجة التالفة، وتساعد في المحافظة على الكولاجين في البشرة، وتحافظ على نضارتها، وتمنع تكوّن البثور وحبّ الشباب.

تساعد على فقدان الوزن

تحتوي البامية على سعرات حرارية قليلة مقارنة بأصناف الطعام الأخرى، وتناول كمية قليلة من الباميا تساعد على زيادة الشعور بالشبع، وبالتالي يساعد على خسارة الوزن.

تحافظ على قوة النظر

تحتوي البامية على فيتامين أ الذي يقوّي النظر، ويمنع الإصابة بأمراض العيون مثل إعتام عدسة العين. تحمي من الإصابة بالسرطان تساعد البامية على الوقاية من مرض السرطان وخاصّة سرطان الأمعاء بسبب احتوائها على المركبات المضادة للاكسدة

تنظّم مستوى سكر الدم

يساعد تناول البامية على تنظيم مستوى سكر الدم؛ لاحتوائها على الألياف الطبيعيّة التي تساعد في تنظيم مستوى سكرالدم، والعناصر الغذائيّة الهامّة لصحة مريض السكري.

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