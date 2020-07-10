5 طُرق بسيطة للعناية بالحاجبين في المنزل خلال أزمة "كورونا"

تفتقد النساء جلسات العناية والتجميل في الصالونات المختصة، ومع فرض الكمامات لمنع انتشار فيروس كورونا، باتت العناية بالعينين والحواجب أكثر أهمية، فهما الجزء الوحيد الظاهر من الوجه عند وضع الكمامة.

وفي ما يلي مجموعة من الطرق والحيل البسيطة للعناية بالحاجبين في المنزل خلال أزمة كورونا، حسب صحيفة تايمز أوف إنديا:

1- استخدام الملقط بحكمة

إذا كنت تستخدمين الملقط، فتأكدي من عدم نفخ حاجبيك، وإذا كنت تخططين لتشذيب حواجبك، يمكنك البدء في النتف من المنطقة الوسطى. يمكنك أيضاً استخدام قلم رصاص لتحديد المنطقة الوسطى لتجنب وجود فجوة بينهما، حيث يمكن للمساحة الكبيرة بين الحاجبين أن تجعل وجهك يبدو أوسع.

2- تشذيب الحواجب

إذا قمت بتنظيف الجزء الأوسط من الحواجب، فإن الشيء التالي الذي يمكنك القيام به هو تقليم الطول، سيساعد ذلك حواجبك على الظهور بشكل متناظر. استخدمي فرشاة مناسبة لرفع حاجبيك للأعلى. وبمساعدة المقص الصغير، يمكنك قص الطول الزائد والحفاظ على تناسق حاجبيك.

3- نتف الشعر الزائد

للحصول على شكل نظيف ومرتب، يمكنك استخدام الملقط لانتزاع الشعر الزائد. اتبعي نفس الخدعة لتنظيف حاجبيك، وسيساعدك هذا على رؤية الشعر الزائد فوق الجفون وعظم الحاجب. إذا كان لديك نمو كثيف للشعر، يمكن أن يسبب النتف الكثير من الألم ولن يكون الحل الأفضل.

4- استخدم ماكينة لحلاقة الحواجب

للنمو الزائد أعلى وأسفل الحاجبين، يمكنك استخدام ماكينة حلاقة لحلاقة الشعر الزائد. ويعد هذا أحد أفضل الحلول في المنزل. ويمكنك استخدام قلم رصاص لتحديد الشكل المطلوب وحلق الجزء الزائد بعناية.

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5- قومي بملء الحواجب بالمكياج

لا أحد يمكنه تنعيم الحواجب بشكل مثالي، ولكن القليل من المكياج يمكن أن يحل ذلك. استخدمي ظلاً أو قلم رصاص لملء المناطق المتفرقة وإعادة تشكيل حواجبك. بالنسبة للحواجب السوداء، يمكن للمرء استخدام اللون الرمادي، والذي لن يبدو صارخاً جداً على الحواجب.

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