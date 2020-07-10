تعرف على أضرار إدمان الإنترنت

لقد جعل الإنترنت الحياة أسهل كثيرًا من خلال جعل المعلومات في متناول الجميع وإنشاء اتصالات مع أشخاص مختلفين حول العالم. ومع ذلك، فقد أدى أيضًا إلى قيام الكثير من الأشخاص بقضاء الكثير من الوقت أمام الكمبيوتر، لدرجة أنه أصبح مركز حياتهم. هذا يمكن أن يؤدي إلى إدمان الإنترنت أو الكمبيوتر.

إدمان الإنترنت أو الكمبيوتر هو الاستخدام المفرط، بحسب منشور على موقع المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية على شبكة الإنترنت، وقد أظهرت الدراسة، التي أجراها قسم الطب النفسي للكبار في جامعة بولندا الطبية، أن إدمان الإنترنت يُنظر إليه على أنه منتشر خاصة بين الشباب، خاصة أولئك الذين لم يكن الإنترنت في طفولتهم. وتشير الإحصائيات أن كل طفل من أصل أربعة أطفال مدمن على الإنترنت. هذه إحصائية مقلقة تحتاج إلى معالجة في أقرب وقت ممكن.



أعراض إدمان الإنترنت



قد تظهر علامات وأعراض اضطراب إدمان الإنترنت في كل من المظاهر الجسدية والعاطفية. قد تشمل بعض الأعراض العاطفية لاضطراب إدمان الإنترنت ما يلي:

كآبة

عدم الأمانة

الشعور بالذنب

القلق

عدم القدرة على تحديد الأولويات أو الاحتفاظ بالجداول

عزل ووحدة

عدم تقدير للوقت

العصبية

إهمال العمل

الانفعالات

تقلب المزاج

الخوف

الشعور بالوحدة

الملل مع المهام الروتينية

المماطلة



أعراض جسدية لاضطراب إدمان الإنترنت



آلام الظهر

متلازمة النفق الرسغي

الصداع

الأرق

سوء التغذية (الفشل في تناول الطعام أو تناول الطعام بشكل مفرط لتجنب الابتعاد عن الكمبيوتر)

النظافة الشخصية السيئة (على سبيل المثال، عدم الاستحمام للبقاء على الإنترنت)

ألم الرقبة

جفاف العين ومشاكل الرؤية الأخرى

زيادة أو خسارة الوزن

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آثار اضطراب إدمان الإنترنت

وأشارت الدراسة إذا كنت تعاني من هذا الاضطراب، فقد يؤثر ذلك على علاقاتك الشخصية أو حياتك العملية أو المالية أو الحياة المدرسية. قد يكون الأفراد الذين يعانون من هذه الحالة يعزلون أنفسهم عن الآخرين، ويقضون وقتًا طويلاً في عزلة اجتماعية ويؤثرون سلبًا على علاقاتهم الشخصية. قد تنشأ أيضًا قضايا عدم الثقة وعدم الأمانة بسبب مدمني الإنترنت الذين يحاولون إخفاء أو إنكار مقدار الوقت الذي يقضونه على الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، قد ينشئ هؤلاء الأفراد شخصيات بديلة عبر الإنترنت في محاولة لإخفاء سلوكياتهم عبر الإنترنت. قد تنتج المشاكل المالية الخطيرة أيضًا عند تجنب العمل أو الإفلاس بسبب استمرار التسوق عبر الإنترنت أو اللعب عبر الإنترنت أو المقامرة عبر الإنترنت. قد يواجه مدمنو الإنترنت أيضًا مشكلة في تطوير علاقات جديدة والانسحاب الاجتماعي - لأنهم يشعرون براحة أكبر في بيئة الإنترنت أكثر من البيئة المادية.

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