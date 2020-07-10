شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: بريطانيا تطلق خطة للمسح بدون أعراض لسائقى الأجرة وعمال النظافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كمحاولة للحد من انشتار فيروس كورونا وجزء من تجربة جديدة، قررت بريطانيا اختبار الفيروس التاجى لكل من سائقي سيارات الأجرة وعمال النظافة والمتاجر، حتى لو لم يكن لديهم أعراض.

وحسب جريدة الديلى ميل البريطانية أعلن رؤساء وزارة الصحة ببريطانية عن خطة المسح بدون أعراض، وكشفوا عن إطلاقها ، وقد بدأ المسئولون المحاكمة بقصد محاولة كشف الفيروس مبكرًا بين الأشخاص الذين يُرجح إصابتهم بالعدوى ، ومنعهم من نقله.

ستقوم السلطات المحلية في برادفورد ونيوهام وبرنت وأولدهام - وهي مناطق ذات معدلات انتقال عالية - باختيار مجموعات من الأشخاص الذين يعتبرون أكثر عرضة للاختبار بدون أعراض.

الاختبارات متاحة حاليًا فقط في المملكة المتحدة للبالغين والأطفال الذين يعانون من السعال أو الحمى أو عدم الشعور بالتذوق أو الرائحة - الأعراض الثلاثة للحكاية - أو للعاملين الرئيسيين أو أسرهم أو مرضى المستشفيات أو الأشخاص المشاركين في البحث.

Advertisements

وكانت أعلنت وزارة الصحة أن آلاف الأشخاص الذين يعملون في مهن عالية الخطورة ، مثل سائقي سيارات الأجرة ، عمال النظافة وعمال المتاجر ، سيتم اختبارهم من أجل اختبار فيروسات التاجية كجزء من نظام جديد على الرغم من عدم ظهور أي أعراض عليهم.

وقالت وزارة الصحة إن بعض الشركات ستتلقى آلاف الاختبارات للموظفين المنتشرين في جميع أنحاء البلاد، وكشفت عن أنها ستكون إما مجموعات لمسح المنزل يتم إرسالها في البريد ، أو سيتم إنشاء مواقع اختبار متنقلة في المكاتب.

بالنسبة لمعظم الناس ، سيشمل الاختبار مسحة مثل برعم قطن طويل يتم مسحه حول الجزء الخلفي من حلقهم ثم داخل أحد أنفهم. تستغرق العملية حوالي 10-20 ثانية، بعض الناس سيخضعون لمسحات من قبل عامل مدرب في مركز اختبار ، في حين أن البعض الآخر سيفعلوها بأنفسهم، يتم بعد ذلك إرسال المسحة إلى مختبر حيث يحلل العلماء مكان وجود مادة وراثية مطابقة لـ Covid-19 في العينة.