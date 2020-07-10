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شكرا لقرائتكم خبر عن FDA تحذر من 20 نوع معقم يد يحتوى على كحول الخشب السام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أضافت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA المزيد من معقمات اليدين إلى قائمتها المتزايدة من المنتجات التي تحتوي على كحول خشبي، وهو مادة سامة إذا تم امتصاصه من خلال الجلد.
ووفقا لشبكة(CNN) الأمريكية، فقد تم بيع أكثر من 24 من المطهرات اليدوية المختلفة التي تباع من قبل شركة 4E Global ومقرها المكسيك ، ويحمل الكثير منها ملصق Blumen - مستويات عالية من الميثانول أو كحول الخشب ، وقد تمت التوصية باسترجاعها.
معقم اليدين السام
وذكرت الوكالة أن الدول أبلغت أيضا عن حالات العمى، والعلاج في المستشفيات، والوفيات بين البالغين والأطفال بعد شرب منتجات مطهرات اليد الملوثة بالميثانول.
ويوجد حتى الآن 55 نوعًا من مطهرات اليد في قائمة FDA للمنتجات السامة، التى يتم تصنيعها جميعًا تقريبًا في المكسيك.
ما هو كحول الخشب وفيما يستخدم يستخدم كحول الخشب في التجمد وإنتاج الوقود، ويمكن أن يسبب التعرض له أيضًا الغثيان والصداع والدوخة وفقدان الذاكرة والغيبوبة والنوبات ، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC.
وتقول مراكز السيطرة على الأمراض إن نظافة اليدين الصحيحة هي استجابة فعالة لـ Covid-19 ، كما توصي الوكالة باستخدام معقم لليدين يحتوي على الكحول يحتوي على 60 ٪ على الأقل من الإيثانول أو 70 ٪ من الأيزوبروبانول.
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