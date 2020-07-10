طول عنق الرحم أثناء الحمل - الأسباب والأعراض والعلاج

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 يوليو 2020 01:52 مساءً - جدول المحتوى

1.ما هو طول عنق الرحم أثناء الحمل؟

2.ما الذي يسبب تغيراً مبكراً في طول عنق الرحم أثناء الحمل؟

3.علامات وأعراض المخاض المبكر.

4.ماذا سيفعل الطبيب؟

بمجرد أن تصبحي حاملاً، سيتم تحفيز جسمك والتحقق منه عدة مرات. وفي كثير من الأحيان، ستسمعين مصطلح طول عنق الرحم. ولكن ماذا يعني هذا المصطلح بالضبط؟ قالت الدكتورة هند محمد سلمي، استشاري النساء والتوليد، إن عمليات الفحص بالموجات فوق الصوتية سمة شائعة أثناء الحمل. يمكن أن تكون عمليات المسح هذه مصدراً للراحة والفرح. يمكن أن تكون مشاهدة طفلك يومض القلب على الشاشة مشهداً سحرياً. لكن الوظيفة الحقيقية للمسح بالموجات فوق الصوتية هي إعطاء طبيبك معلومات. هذه المعلومات هي ما يساعد الخبراء على الحفاظ على سلامة وصحة حملك.

1.ما هو طول عنق الرحم أثناء الحمل؟

ليس كل الجسم هو علم الأحياء الرئيسي. ويمكن للتشريح البشري أن يجتذب حتى أفضل منا. ولكن أثناء الحمل، من المهم أن تكوني على دراية بكل ما يحدث داخل جسمك.

يُسمى الجزء السفلي أو فتحة الرحم التي تتصل بالمهبل عنق الرحم. طول عنق الرحم هو فتحة عنق الرحم. الآن هذا الطول يتغير خلال فترة الحمل. ينخفض ​​الطول تدريجياً، وأخيراً يفتح عنق الرحم تماماً للولادة.

ولكن في بعض النساء، قد يلين عنق الرحم ويفتح قبل الأوان. هذا يمكن أن يؤدي إلى المخاض والولادة المبكرة.

2.ما الذي يسبب تغيراً مبكراً في طول عنق الرحم أثناء الحمل؟

هناك عدد من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى انخفاض مبكر في طول عنق الرحم، بما في ذلك:

الاختلافات التشريحية بين النساء.

الرحم الذي تجاوز طاقته.

مضاعفات الحمل مثل النزيف.

عدوى.

التهاب.

عنق الرحم غير كفء.

باستخدام فحوصات الموجات فوق الصوتية المنتظمة، يمكن لطبيبك تحديد ما إذا كنت معرضة لخطر المخاض المبكر والمساعدة في منعه دون تدخلات كثيرة جداً.

لا تحتاجين حتى إلى فحص بالموجات فوق الصوتية المهبلية لقياس طول عنق الرحم أثناء الحمل. سيكفي المسح عبر البطن.

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3.علامات وأعراض المخاض المبكر

إذا انخفض طول عنق الرحم، فإن فرص المخاض المبكر ترتفع بشكل كبير. فيما يلي العلامات والأعراض التي يجب الانتباه إليها:

الانقباضات المتكررة.

آلام الظهر التي لا تزول.

اكتشاف المهبل.

ضغط الحوض.

إذا لاحظت هذه الأعراض، فأسرعي إلى طبيبك. سيقوم بعمل فحص الحوض لفحص عنق الرحم. ثم يقوم بعمل الموجات فوق الصوتية لقياس طول عنق الرحم. إذا كان قياس عنق الرحم لديك أقل من 2.5 سم فقد يتخذ طبيبك خطوات لمنع الولادة المبكرة لطفلك.

4.ماذا سيفعل الطبيب؟

إذا كنت في المخاض النشط، فليس هناك الكثير مما يمكن لطبيبك فعله لمنع ولادة طفلك المبكرة. ولكن إذا لم تكوني في المخاض بعد وتستوفين بعض المعايير، يمكن لطبيبك اتخاذ خطوات لإبقاء طفلك في مكانه حتى الولادة داخل رحمك!

التدخل الهرموني:

يستخدم البروجسترون في بعض الأحيان لمنع الولادة المبكرة. وهذا يستلزم وضع هرمون البروجسترون أو سيليكون حول عنق الرحم.

التطويق:

إذا لم يصل حملك بعد إلى علامة 24 أسبوعاً السحرية، فقد يوصي طبيبك بوضع تطويق. يتضمن ذلك خياطة عنق الرحم بإغلاق الغرز. إذا كان لديك تاريخ من الولادة المبكرة، فقد تكون هذه هي الخطة التي يقدمها طبيبك. هناك جدل حول استخدام التطويق؛ لأنها يمكن أن تسبب عدوى الرحم وتهيج عنق الرحم. لكن الخبراء يتفقون على أن فوائد هذا الإجراء تفوق المخاطر.

الراحة في الفراش:

قد يوصي طبيبك أيضاً بالراحة في الفراش مع خيارات العلاج الأخرى لمنع الولادة المبكرة لطفلك.