مراحل الحمل في الشهر الأول إلى التاسع

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 يوليو 2020 01:52 مساءً - جدول المحتوي

1.الرحم أثناء الحمل

2.حجم الرحم أثناء الحمل

3.وظائف الرحم أثناء الحمل

4.ما هو الحجم الطبيعي للرحم عند النساء

5.مما يتكون الرحم؟

6.قياس الرحم أثناء الحمل

7.كيف تحافظين على صحة الرحم؟

نحن نربط الحمل مع بطن متزايد. في حين أن هذا التغيير واضح للغاية بحيث لا يمكن تجاهله، لا يمكننا أن نرى العديد من التغييرات الأخرى التي تحدث داخل جسم المرأة الحامل، خلال مراحل الحمل، من بينها، يحدث تغيير بارز وحاسم في رحمك، وهو مركز الحمل، يمتد الرحم ويزداد طوال فترة الحمل لحمل الطفل النامي، لذلك التقت الخليج 365 نت بالدكتورة هند سلمي استشاري النساء والتوليد، لتشرح لنا كيف يتغير الرحم، الذي هو موطن لطفلك خلال مراحل الحمل، وكيف يتكيف خلال فترة الحمل.

1.الرحم أثناء الحمل

الرحم هو عضو يمكن قياسه بحجم قبضة مغلقة. ينمو ويتغير ليصبح كبيراً بما يكفي لاستيعاب طفل كامل المدة. يتم تثبيته في مكانه بواسطة الأربطة، والتي تمتد مع نمو الرحم.

2.حجم الرحم أثناء الحمل

كما تعلمون، يتغير شكل الرحم وحجمه مع تقدم الحمل. يمتد الرحم بين 500 و1000 ضعف حجمه الطبيعي.

الفصل الأول (من 0 إلى 12 أسبوعاً)

في 12 أسبوعاً من الحمل، يظل حجم الرحم صغيراً مثل حجم الجريب فروت.

مع تقدم الحمل، ينمو الرحم، مما يضغط على المثانة. هذا عندما يزداد تواتر التبول.

في حالة التوائم أو حالات الحمل المتعدد، سيكون تمدد الرحم أسرع مقارنة بطفل واحد.

الفصل الثاني (14-28 أسبوعاً)

بحلول الثلث الثاني من الحمل، ينمو الرحم بحجم البابايا. ينمو الرحم لأعلى ويتطور خارج منطقة الحوض.

يتوسع الرحم بين المنطقة البحرية والثديين ويبدأ في دفع الأعضاء الأخرى، مما يدفعهم بعيداً عن أوضاعهم الأصلية. قد يؤدي هذا إلى بعض التوترات في الأربطة والعضلات المحيطة بها، مما يؤدي إلى آلام في الجسم وآلام في بعض الحالات، قد تخرج البحرية بسبب الضغط الذي يمارسه الرحم على الأعضاء الأخرى.

الفصل الثالث (28-40 أسبوعاً)

بحلول الثلث الثالث من الحمل، يتضخم الرحم ليصبح بحجم البطيخ. سوف ينتقل من حافة العانة إلى أسفل القفص الصدري.

بمجرد الاقتراب من المخاض، سينزل طفلك إلى الحوض.

بعد الولادة

بعد الولادة، يتقلص الرحم إلى وضعه الطبيعي وحجمه. تُعرف هذه العملية باسم الانهيار، والتي ستستغرق حوالي ستة إلى ثمانية أسابيع .

وبصرف النظر عن تغيير الحجم لاستيعاب الجنين المتنامي، يلعب الرحم أيضاً أدواراً أخرى أثناء الحمل.

3.وظائف الرحم أثناء الحمل

يقبل البويضة الملقحة التي تمر عبر قناة فالوب.

يخلق المشيمة لتطور الجنين.

يغذي الجنين بالمغذيات عن طريق تطوير الأوعية الدموية حصرياً لهذا الغرض.

عقود لتسهيل خروج الجنين والمشيمة عبر المهبل أثناء الولادة.

بعد الولادة، يتقلص ويبدأ التحضير للدورة الشهرية التالية.

يساعد على تدفق الدم إلى المبيضين. وهو يدعم الأعضاء الأخرى مثل المهبل والمثانة والمستقيم. يلعب دوراً مهماً في الوظائف الجنسية مثل إثارة النشوة الجنسية .

من المثير للاهتمام مدى أهمية هذا العضو غير الواضح.

4.ما هوالجحم الطبيعي للرحم عند النساء ؟

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الحجم الطبيعي للرحم عند النساء

يختلف حجم الرحم من امرأة إلى أخرى. يزن حوالي 70 إلى 125 جم، ومع ذلك، فإن حجم الرحم يعتمد على عوامل مثل العمر والظروف الهرمونية للمرأة.

حجم الرحم: قبل بلوغ سن البلوغ، يبلغ طول الرحم 3.5 سم وسمكه 1.4 سم تقريباً.

بعد بلوغ سن البلوغ، يتراوح الطول بين 5 و8 سم، والعرض 3.5 سم، والسمك بين 1.5 و3 سم.

خلال فترة الحمل، يبلغ طول الرحم 38 سم وعرضه من 24 إلى 26 سم.

تماماً مثل حجم الرحم، يختلف وضع الرحم أيضاً من امرأة إلى أخرى. يمكن أن يكون في وضع منعكس أو منعكس أو أي موضع آخر.

5.مما يتكون الرحم؟

الرحم هو مقلوب، على شكل كمثرِي، عضو تناسلي عضلي أجوف يقع في منطقة الحوض في جسم المرأة، يتكون من العضلات الملساء المبطنة بالغدد المختلفة. تنقبض هذه العضلات أثناء النشوة، والحيض، والمخاض، بينما تنمو الغدد بشكل أكثر كثافة مع تحفيز هرمونات المبيض كل شهر. إذا لم تصبحي حاملاً خلال فترة التبويض، فسوف تتناقص الغدد خلال الدورة الشهرية.

يمتد الرحم إلى المهبل من خلال عنق الرحم، الذي يتكون من أنسجة ليفية عضلية، ويتحكم في تدفق المواد من وإلى الرحم، من العوامل التي تؤثر على وضع الرحم درجة اتساع المثانة. يقع الرحم عادة فوق المثانة وأمام المستقيم (الأمامي). وضع الرحم الطبيعي مستقيم ورأسي، مواقف الرحم الشائعة.

يمكن أيضاً منع وضع الرحم أو منعه، وكلاهما شائع، في وضع منعكس، ينحني الرحم إلى الأمام نحو عظمة المثانة / العانة ونحو الجزء الأمامي من الجسم، في وضع مضاد للانعكاس، يتم تدوير الرحم باتجاه عظمة العانة بسطح مقعر.

أوضاع الرحم غير المألوفة

تميل بعض المواقف نحو المستقيم.

يميل الرحم المندفع للخلف باتجاه المستقيم. حوالي 25٪ من النساء لديهن هذا النوع من الرحم.

الرحم المعكوس هو عكس الرحم المضاد للانعكاس، حيث يأخذ شكلاً مقعراً تجاه المستقيم .

لا يُعرف الرحم القديم بأنه يسبب أي مشاكل في الخصوبة. ومع ذلك، قد تشعر بالألم أثناء الجماع.

لا يخلق الرحم المائل عادة مشكلة أثناء الحمل، حيث سيحتفظ الرحم المتغير بوضعه المائل للأمام .



6.قياس الرحم أثناء الحمل

قد يقيس طبيبك حجم رحمك، والذي يُطلق عليه أيضاً ارتفاع قاع الرحم (القاع هو المنطقة المقببة في الجزء العلوي من الرحم)، لفهم نمو الجنين وتطوره. الارتفاع القاعي هو قياس الجزء العلوي من عظمة العانة إلى الجزء العلوي من الرحم، والذي يحدد عمر الحمل.

ملاحظة: يجب ملاحظة أن حجم الرحم يختلف من امرأة لأخرى ويعتمد على الطول والوزن والعمر.

يمكنك أيضاً قياس حجم الرحم. قبل أن نذهب إلى الأساليب المختلفة لقياسه، دعونا نرى الخطوات الأولية :

استلقي على ظهرك على السرير أو الأرضية. أثناء الاستلقاء، يجب ألا تشعري بأي ألم أو دوار.

حددي مكان الرحم عن طريق لمس بطنك. إذا كان حملك يزيد على 20 أسبوعاً، يمكنك أن تشعري بالرحم فوق السرة. الرحم صعب، مستدير.

الآن، حركي أصابعك لأعلى لتشعري بأعلى الرحم، والذي يشار إليه أيضاً باسم قاع الرحم.

انتقلي لتحديد موقع عظمة العانة. يتم وضعه فوق خط شعر العانة مباشرة. الرأس العظمي الذي يمكن أن تشعري به هو عظمة العانة.

بمجرد تحديد موقع قاع العظم وعظم العانة، يمكنك قياس ارتفاع قاع العين باستخدام طرق مختلفة.

1. قياس ارتفاع قاع العين باستخدام شريط قياس

قومي بقياس المسافة بين قاعك وعظم العانة بالسنتيمتر باستخدام شريط.

على سبيل المثال، إذا كنتِ حاملاً لمدة 24 أسبوعاً، فسيكون الرحم عادةً بقياس 22-26 سم. ينمو الرحم عادة 1 سم في الأسبوع أو حوالي 4 سم في الشهر.

يمكنك استخدام هذه الطريقة لتتبع أسبوع نمو الحمل الخاص بك كل أسبوع. ومع ذلك، تقول الدراسات إنه يجب إجراء المزيد من الأبحاث لمعرفة موثوقية هذه الطريقة.

2. قياس ارتفاع قاع العين باستخدام طريقة الإصبع

إذا كان الرحم تحت أو أعلى زر البطن، فقومي بقياس عدد الأصابع أسفل أو أعلى الرحم من زر البطن.

الافتراض هو أن ارتفاع القاع يزداد بعرض إصبعين كل شهر.

على سبيل المثال، إذا كان لديك 4 عرض بإصبعين فوق زر البطن، فهذا يشير إلى الحمل لمدة سبعة أشهر، تساعد هذه الطريقة على تحديد عمر الحمل بالأشهر .

إذا وجدت ارتفاع قاع العين مختلفاً عن أسبوع الحمل الذي تعتقدين أنك فيه، فتحدثي إلى طبيبك، وقومي بتصفية شكوكك.

يلعب حجم الرحم أثناء الحمل دوراً مهماً في رفاهية طفلك الذي ينمو بداخله. بعد ذلك، نلقي نظرة على كيفية الحفاظ على صحة الرحم أثناء الحمل.

7.كيف تحافظين على صحة الرحم؟



أفضل طريقة للحفاظ على صحة الرحم هي الحفاظ على صحتك. هكذا تقومين بها:

تأكدي من تناول الطعام بشكل صحيح والانخراط في بعض أشكال التمارين للحفاظ عليها.

تناول الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية أوميجا 3.

أقلعي عن التدخين لأن له آثاراً ضارة على الرحم.

لا تمسكي بولك.

مع تقدم الحمل تدريجياً، قد لا تعرفين التغيرات التي تحدث داخل جسمك. سواء كنت قادرة على تحديد التغييرات أم لا، فأنت بحاجة إلى رعاية الرحم قبل الحمل وأثناءه وبعده لتجنب أي مشاكل صحية لك أو للطفل.