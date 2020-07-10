كورونا حول العالم.. وفيات روسيا تتجاوز 11 ألفاً وعدد قياسي في اليابان

توفي 557 ألفا و504 أشخاص على الأقل بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد وضعه موقع "وورلد ميتر"، الجمعة، استناداً إلى مصادر رسمية.

وجرى تسجيل 12 مليونا و394 ألفا و651 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 7 ملايين و225 ألفا و75 مصابا، حتى الساعة السابعة صباحاً بتوقيت جرينتش.

وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.

ارتفاع إصابات ألمانيا لـ198178

أظهرت بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية، الجمعة، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفعت بواقع 395 لتصل إلى 198178.

وكشفت البيانات أن عدد الوفيات زاد بواقع 6 حالات ليصل إلى 9054.





إصابات كوريا الجنوبية تصل إلى 13338

أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، الجمعة، تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 13.338.

كما جرى الإبلاغ عن حالة وفاة جديدة الخميس، لتصل حصيلة الوفيات إلى 288 حالة.

74 إصابة جديدة في ليبيا

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، الجمعة، تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وحالتي وفاة إضافة إلى تماثل حالة للشفاء.

وأوضح المركز في بيان له أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 1342 إصابة بينها 997 حالة نشطة و83 حالة وفاة، فيما تعافى 307 أشخاص.





شفاء 527 في الكويت

سجّلت الكويت 527 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 43213.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية في بيان، الجمعة، أنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.





وفيات روسيا تتجاوز 11 ألفاً

تجاوزت حالات الوفاة بفيروس كورونا في روسيا 11 ألفاً، الجمعة، بعدما أعلنت البلاد تسجيل 174 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وسجل المركز المعني بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا في روسيا 6635 إصابة جديدة، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 713936، وهو رابع أكبر حصيلة في العالم.

وبلغ عدد الوفيات 11017، أما إجمالي المتعافين فوصل إلى 489068.

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ارتفاع إصابات فرنسا إلى 209350

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في فرنسا إلى 209350 حالة، حتى صباح الجمعة، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في فرنسا جراء الفيروس وصلت إلى 29 ألفا و982 حالة، وتعافى 78 ألفا و295 من المصابين حتى الآن.





تعافي 193 ألفا و978 في إيطاليا

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 242 ألفا و363 حالة حتى صباح الجمعة بتوقيت ميلانو، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في إيطاليا جراء الفيروس وصلت إلى 34 ألفا و926 وفاة، بينما تعافى 193 ألفا و978 من المصابين حتى الآن.





396 إصابة جديدة في فلسطين

أعلنت فلسطين، الجمعة، تسجيل 396 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و5 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن إجمالي الإصابات النشطة بفيروس كورونا منذ مارس/آذار الماضي بلغ 5485، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 30.





إجمالي إصابات هولندا 51013.. والوفيات 6156

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا 51 ألفاً و13 حالة، الجمعة، بحسب بيانات لجامعة "جونز هوبكنز" ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في هولندا جراء الإصابة الفيروس قد وصلت إلى 6 آلاف و156، بينما تعافى من المرض 192 مصابا حتى الآن.





عدد قياسي يومي في إصابات اليابان

قالت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية (إن إتش كيه) إن طوكيو سجلت، الجمعة، 240 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو أعلى عدد إصابات يومي يتم تسجيله، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وكانت طوكيو سجلت الخميس رقماً قياسياً في عدد الإصابات بواقع 224 حالة إصابة، وهو أكبر عدد تشهده المدينة منذ تفشي الوباء بها.

وسجلت اليابان حتى الآن 21 ألفا و483 حالة إصابة بمرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى 995 حالة وفاة، بحسب "إن إتش كيه".





إصابات بريطانيا تصل إلى 289154

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 289154حالة، الجمعة، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في بريطانيا جراء الفيروس وصلت إلى 44 ألفاً و687 حالة، وتعافى 1378 من المصابين حتى الآن.