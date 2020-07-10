كورونا حول العالم.. تحذير جديد من "الصحة العالمية" والإصابات تواصل الارتفاع

توفي 554 ألفا و820 شخصاً على الأقل بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد وضعه موقع "وورلد ميتر"، الخميس، استناداً إلى مصادر رسمية.

وجرى تسجيل 12 مليونا و307 آلاف و376 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 7 ملايين و154 ألفا و889 مصابا، حتى الساعة التاسعة مساء بتوقيت جرينتش.

وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.

64771 إصابة و991 وفاة بأمريكا

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منهان الخميس، إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ 3 ملايين و47671 شخصاً بزيادة 64771 حالة عن الإحصاء السابق.

وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع 991 ليصل الإجمالي إلى 132056.





وفيات فرنسا تقترب من 30 ألفاً

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، الخميس، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد بواقع 14 حالة ليصل الإجمالي إلى 29979.

وأضافت الوزارة أن عدد الخاضعين للعلاج في وحدات العناية المركزة انخفض الخميس إلى 512 مقابل 529 الأربعاء.





تحذير جديد من "الصحة العالمية"

قالت منظمة الصحة العالمية، الخميس، إن انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد عبر الهواء قد يحدث خلال الإجراءات الطبية التي ينتج عنها رذاذ.

وأضافت المنظمة أن بعض التقارير عن تفشي العدوى في أماكن مزدحمة مغلقة أشارت أيضاً إلى احتمال انتقال العدوى عبر الهواء إضافة لانتقالها بواسطة القطرات الصغيرة في حالات مثل تدريبات الكورال وفي المطاعم وداخل قاعات تمارين اللياقة البدنية.





حالتا وفاة و262 إصابة في فلسطين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، وفاة فلسطينيين اثنين "رجل وإمرأة" من محافظة الخليل متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان إنه تم تسجيل 262 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، إلى جانب 31 حالة تعاف جديدة.





41 وفاة و3183 إصابة جديدة بالسعودية

أعلنت السعودية، الخميس، تسجيل 41 حالة وفاة و3183 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأوضح الدكتور محمد العبد العالي مساعد وزير الصحة السعودي في مؤتمر صحفي أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 2100 حالة، فيما وصل العدد الإجمالي للإصابات 223327 حالة.

وأشار إلى تعافي 3046 حالة جديدة، ليرتفع العدد الكلي للمتعافين إلى 161096.

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ارتفاع إصابات الكويت إلى 52840

أعلنت الكويت، الخميس، تسجيل 3 وفيات و833 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة الكويتية إن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس وصل إلى 382 حالة، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 52840 ن مشيرة إلى تعافي 578 حالة ليصل الإجمالي إلى 42686.





103 وفيات و2170 إصابة جديدة بالعراق

أعلن العراق، الخميس، تسجيل 103 وفيات و2170 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وزارة الصحة العراقية في بيان أن إجمالي الوفيات وصل إلى 2882 وفاة، فيما بلغت الإصابات 69612 حالة، مشيرة إلى تعافي 1623 حالة جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 39500.





308 إصابات جديدة في المغرب

سجل المغرب خلال الـ24 ساعة الماضية 308 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 15079.

وقالت وزارة الصحة المغربية إن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 11447 بعد تعافي 131 شخصاً.





ارتفاع وفيات إسبانيا إلى 28401

سجلت إسبانيا 5 حالات وفاة و543 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد ارتفع إلى 253056، فيما بلغ عدد الوفيات 28401 حالةً.





ارتفاع إصابات الجزائر لـ17808

سجلت الجزائر، الخميس، 460 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 17808.

وكشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء "كورونا" في الجزائر جمال فورار في مؤتمر صحفي، عن تسجيل 10 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 988 حالة وفاة.





53 وفاة و950 إصابة جديدة بمصر

أعلنت مصر تسجيل 53 حالة وفاة و950 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة والإسكان المصرية في بيان أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 79254 حالة من ضمنهم 22753 حالة شُفيت، فيما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 3617 حالة .

وأكدت خروج 512 متعافياً من الفيروس من مستشفيات العزل الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافيين إلى 22753 حالةً.