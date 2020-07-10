شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: إنشاء صندوق لتطوير مضادات حيوية جديدة لا تقاومها البكتيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منظمة الصحة العالمية، في بيان لها صدر مؤخرا، أن أكثر من 20 شركة رائدة في مجال الأدوية الحيوية تعمل على إطلاق صندوق AMR Action Fund ، يهدف هذا الصندوق إلى انتاج من 2-4 نوع من المضادات الحيوية الجديدة للمرضى، بحلول عام 2030.



احذر تناول المضاد الحيوى بشكل عشوائى

وقالت المنظمة، سنعمل مع الشركاء لتهيئة ظروف السوق، التي تتيح الاستثمار المستدام في مجال المضادات الحيوية، موضحة أنه سيتم الاستثمار في تطوير علاجات مبتكرة مضادة للبكتيريا، وتعد هذه المبادرة خطوة مهمة نحو معالجة الأزمة الحالية في تطوير العلاج المضاد للبكتيريا.

قال الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، في حفل الإطلاق في برلين، أرحب بشدة بهذه المشاركة الجديدة للقطاع الخاص، في تطوير العلاجات المضادة للبكتيريا التي نحتاجها بشدة في الوقت الحالي، وتتطلع منظمة الصحة العالمية إلى العمل مع صندوق AMR "Action Fund " لتسريع البحث لعلاج أزمة الصحة العامة المتعلقة بنقص المضادات الحيوية.





توفير انواع جديدة من المضادات الحيوية بحلول 2030

وأضاف، إن صندوق" AMR Action "هو نتيجة للتعاون بين شركات الأدوية الكبرى وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB) ، وصندوق ولكم ترست"Wellcome Trust " وهو صندوق خيري مستقل لتمويل الأبحاث وتحسين صحة الإنسان والحيوان، ويهدف الصندوق إلى تحقيق تحسينات مهمة في الصحة عبر دعم الفكر المبدع، وبالإضافة لدعم البحث الطبي الحيوي"، بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية.

وأكد أنه منذ عام 2018، تعمل منظمة الصحة العالمية، والبنك الأوروبي للاستثمار على انشاء صندوق للاستثمار في دعم تطوير العلاج المضاد للبكتيريا لأولويات الصحة العامة، تم تقديم هذا المفهوم ومناقشته في العديد من المنتديات الدولية، بما في ذلك مؤتمر Biocom AMR "، وقمة الصحة العالمية في برلين، والمؤتمر العالمي AMR في واشنطن.

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وأوضح، أنه في عام 2019، تم تطوير نموذج مالي لتقييم المخاطر ومعدلات النجاح والعائد المالي المحتمل للاستثمار في العلاجات الجديدة المضادة للبكتيريا، ثم لعبت منظمة الصحة العالمية دورًا محفزا في الجمع بين الاتحاد الدولي لمنتجي ورابطات الأدوية، وبنك الاستثمار الأوروبي وصندوق ويلكوم الانمائى، حيث قدموا مدخلات مهمة حول أولويات الصحة العامة واستراتيجية الاستثمار الخاصة بإنشاء صندوق لانتاج مضادات الميكروبات.

وأضاف، أظهرت حالات عدم وجود التمويل الكافى وعدم وجود أموال كافية في الفترة الأخيرة كيف تكافح شركات المضادات الحيوية الصغيرة، من أجل البقاء في بيئة السوق الحالية، عملية الحصول على أدوية جديدة في السوق مكلفة من حيث التكلفة، حيث يجب دعم العلاجات الجديدة المضادة للبكتيريا ببيانات صارمة مستمدة من سلسلة من التجارب السريرية المعقدة، والمكلفة لإثبات مزاياها على أنظمة العلاج الحالية.

واوضح ، سيستثمر صندوق "AMR Action "، وهو صندوق يعمل من أجل المساهمة ومد يد العون، للشركات الصغيرة التي تطور علاجات مبتكرة مضادة للبكتيريا، تستهدف أولويات الصحة العامة الحالية، وستوفر المراجعات السنوية التي تجريها منظمة الصحة العالمية، لكل من تجارب المضادات الحيوية قبل السريرية والسريرية، بالإضافة إلى ملفات تعريف المنتجات المستهدفة المنشورة حديثًا للعلاجات المفقودة، وإرشادات مفصلة في هذا الصدد، حيث تحدد مراجعة منظمة الصحة العالمية، لتجارب المضادات الحيوية السريرية عددًا من المرشحين المحتملين للاستثمار.

وقال، حاليًا، لا يوجد سوى 32 علاجًا مضادًا للبكتيريا، في التطوير السريري، ومن بين هؤلاء، 6 فقط تفي بمعايير الابتكارعلى الأقل كما حددتها منظمة الصحة العالمية.

من جانبه أضاف الدكتور هيليسيوس جيتاهون، مدير إدارة التنسيق العالمي والشراكة بشأن مكافحة مضادات الميكروبات في منظمة الصحة العالمية: "إن الاستثمار لضمان انتقال العلاجات المضادة للبكتيريا الواعدة بنجاح إلى السوق خطوة حاسمة في معالجة مقاومة مضادات الميكروبات، مشيرا الى أن منظمة الصحة العالمية على استعداد لدعم صندوق" AMR Action "، لدعم ابتكار وإنتاج المزيد من المضادات الحيوية الجديدة، والتي لا تقاومها البكتيريا الحالية.

وقال، في حين أن صندوق" AMRAction" خطوة مهمة في مواجهة تحدي العجز في المضادات الحيوية المقاومة للبكتيريا، حيث يجمع الصندوق شراكات عديدة للبحث والتطوير في مجال المضادات الحيوية، لتحسين العلاجات المضادة للبكتيريا الحالية، وتطوير علاجات جديدة للعدوى المقاومة للأدوية التي تشكل أكبر تهديد للصحة العامة، والتي تلعب دورًا مهمًا في تعبئة المزيد من التمويل من كل من الجمهور، و القطاعات الخاصة لأولويات الصحة العامة.

وقالت المنظمة، يمثل إطلاق صندوق عمل لتطوير أدوية المضادات الحيوية المضادة للميكروبات، خطوة مهمة نحو تنشيط تطوير الأدوية المضادة للبكتيريا، ويخلق أيضًا فرصة لإيجاد أدوية جديدة أكثر كفاءة قادرة على التغلب على البكتيريا، بدلا من المضادات الحيوية الحالية التي تقاومها البكتيريا، ولا تستطيع علاجها بالمضادات الحيوية الموجودة حاليا.