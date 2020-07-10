شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: تجربة سريرية على أفيجان اليابانى أثبتت أنه غير حاسم فى علاج كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف باحثون يابانيون أن تجربة سريرية لعقار أفيجان التابع لشركة فوجي فيلم هولدنجز كورب اليابانية أسفرت عن نتائج غير حاسمة كعلاج لكورونا، وفق لتقرير لوكاله "رويترز".

وقال الباحث في جامعة فوجيتا يوهي دوي ، على الرغم من أن المرضى الذين تناولوا الدواء في وقت مبكر من التجربة أظهروا تحسنًا أفضل من أولئك الذين حصلوا على جرعات متأخرة، إلا أن النتائج لم تصل إلى دلالة إحصائية.

وجاءت النتائج، التى تم الإعلان عنها فى مؤتمر صحفى اليوم الجمعة، بعد الانتهاء من تجربة سريرية أجريت بين مارس ومايو على 89 مريضا فى جميع أنحاء اليابان.

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وقال رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى إنه يأمل أن تتم الموافقة على الدواء كعلاج لفيروس كوورنا في مايو، لكن نقص المرضى في اليابان أخر تقدم سير التجارب السريرية. وتمت الموافقة عليه كعلاج COVID-19 في روسيا والهند.

ويعرف الدواء بشكل عام باسمfavipiravir ، وتم تطوير افيجان من قبل شركة تابعة لـ Fujifilm وتمت الموافقة عليه في اليابان كعلاج إنفلونزا طارئ في عام 2014.

ارتفع الاهتمام بالدواء في مارس بعد أن قال مسئول صيني إنه يبدو أنه يساعد المرضى على التعافي من فيروس كورونا وهو الآن تخضع لما لا يقل عن 25 تجربة سريرية حول العالم.

ودعت الحكومة اليابانية شركة فوجى فيلم إلى مضاعفة المخزونات الوطنية من الدواء ثلاث مرات، وتعهدت بالتخلى عنه للدول التى تطلبه، لكن لا تزال هناك مخاوف بشأن الدواء لأنه ثبت أنه يسبب تشوهات خلقية فى الدراسات على الحيوانات.