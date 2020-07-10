شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد تناول التفاح الأخضر على الريق لن تخطر على بالك.. تعرّف عليها والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - يُعتبر التفاح من أكثر الفواكه التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين في مختلف دول العالم في فصلي الصيف والشتاء، وذلك لمذاقه السكريّ الطيب، وتعدد ألوانه، فمنه: الأحمر، والأخضر، والأصفر، فضلاً عن احتوائه على عددٍ كبيرٍ من العناصر الغذائية، والفيتامينات الضروريّة لتعزيز صحة الجسم، ووقايته من مختلف أنواع الأمراض فهو يتكون من: البكتين، والبورون، والكيرسيتين، وفيتامين ج، والمغذيات النباتية، ويستعرض التقرير التالي فوائد تناول التفاح الأخضر على الريق وفقًا لـ “موضوع”.
– يخلّص من الحرارة، ويقي من الجفاف.
– يمنح البشرة النضارة والحيوية، ويكسب الخدين اللون الورديّ.
– يحفّز وظائف الكبد وينشطه.
– يحمي الدماغ، ويعزّز القدرة على التركيز، ويقي من الإصابة بالزهايمر.
– يفيد القلب، والأوعية الدموية، والشرايين؛ لاحتوائه على: الفينول، والبكتين، والبولي.
– يقي من الحساسية.
– يحدّ من مختلف أنواع السرطانات؛ كسرطان الرئة، والثدي، والقولون، والكبد.
– يقوّي العينين ويخلّص من إعتام عدستهما.
– ينظم نسبة السكر في الدم، ويفيد لمرضى السكري.
– يشفي نزلات البرد، كالسعال والربو وبخاصة عند الأطفال.
– يطرد البلغم.
– يخلّص من حصى المرارة.
– يقوّي العظام، ويزيد من كثافتها، ويقيها من الهشاشة.
– ينظف الأسنان ويقوي اللثة؛ لاحتوائه على حامض الأوكساليك.
– يعالج النقرس.
– يحدّ من أكسدة الدهون العادية أو الدهون الثلاثية، ويقلّل من الكولسترول الضار بالجسم.
– يقضي على الفيروسات الموجودة في الجسم، ويخلصه من السموم.
– يعزّز دور الجهاز الهضميّ للقيام بوظائفه، ويسهّل عملية الهضم، ويقي من الإمساك؛ لاحتوائه على ما يقارب 30% من الألياف الغذائية.
– يقلّل من الوزن الزائد؛ لاحتوائه على سعراتٍ حراريّةٍ قليلةٍ، ويتميّز بتواجد كميةٍ كبيرةٍ من الألياف فيه، لذلك فهو يمنح الجسم الشعور بالشبع، ويقلل من كمية الطعام المتناول، ويحرق الدهون المتراكمة.