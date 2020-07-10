شكرا لقرائتكم خبر عن بهذه النصائح يُمكنك تجنب انتقال عدوى كورونا عبر الملابس والسيارة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في ظل استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، يتساءل الكثيرين عن إمكانية انتقال العدوى بواسطة الملابس أو استخدام السيارات، وعن كيفية التعامل معها ووسائل تعقيمها.

وكشف الطبيب جيوتو ساندو، عن بعض التساؤلات المطروحة بهذا الشأن، في مقابلة أجراها مع قناة “CBS8” الأميركية، مشيرًا إلى أن الفيروس قادر على البقاء فعالًا على الملابس وعلى مقاعد السيارات، إلا أنه يؤكد أن المدة التي يتمكن من البقاء خلالها لا يمكن تحديدها بدقة، حتى يتم التعرف على الفيروس بشكل أكبر.

وأكد الطبيب، وفقا لقناة الحرة، أن تعقيم الملابس أمر يجب القيام به في حالة التعامل مع شخص مصاب بعدوى كورونا، موضحًا أن التعقيم فكرة جيدة بشكل عام حتى لو لم يتم التعامل مع أحد المصابين، فمن الصعب على أحدهم التأكد من عدم اقترابه من الفيروس بشكل قطعي.

وتابع الطبيب: “أمر واحد علينا أخذه بعين الاعتبار، وهو المكان الذي نقطنه، وتنظيف أنفسنا بعد أي موقف”.

ومن جانبها، تنصح المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بغسل الملابس باتباع النقاط التالية:

– ارتداء قفازات يمكن التخلص منها عقب استخدامها.

– عدم نفض الغسيل المتسخ، لضمان الحد من فرص انتشار الفيروس في الهواء.

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– استخدام أثر درجات الحرارة دفئا ضمن الإعدادات.

– تنشيف الملابس بشكل تام.

كما تنصح المراكز بتعقيم السيارات بما يشمل عجلة القيادة ومقابض الباب وناقل الحركة وأحزمة الأمان وأزرار الراديو، بالإضافة إلى التأكد من وجود درجة مناسبة من التهوية، ويساعد في ذلك فتح النوافذ واستخدام مكيف الهواء دون الضغط على زر إعادة التدوير داخل المركبة.

وتؤكد الجهات الصحية على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية العامة في كل مكان خارج المنزل، وذلك بارتداء الكمامة وغسل اليدين بشكل متكرر، واستخدام المعقمات.

كما تنصح مراكز السيطرة على الأمراض بتقليل عدد ركاب السيارات، خصوصا إذا لم يعيشوا في منزل واحد.

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