شكرا لقرائتكم خبر عن عينك مراية لصحتك.. 4 أمراض يمكن اكتشافها من العين أبرزها السكر والضغط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العيون نافذة للروح وللصحة أيضاً، حيث يمكن أن تكشف عيناك عن العديد من المشاكل الصحية الكامنة، وغالبًا ما يرى أطباء العيون أدلة في العيون تحذر من مشاكل صحية في مكان آخر من جسمك، وقال طبيب العيون بمستشفى كلايفند كلينيك بأمريكا ريشي ب.سينج، أن الأمراض والمشاكل الأخرى قد تظهر عند فحص عينيك.

وأضاف الدكتور سينج: "يمكن لأي طبيب عيون يقوم بفحوصات العين الروتينية اكتشاف هذه المشاكل لذا إن فحوصات العين مهمة ليس فقط لصحة العين، ولكن أيضًا لتحديد ما إذا كانت هناك مشكلات تؤثر على أعضاء متعددة أو الجسم بأكمله تحتاج إلى عناية".

ما يمكن أن يكشفه فحص عينيك

قال الدكتور سينج "قد يكون لديك مشاكل بصرية طفيفة تجعلك تبحث عن فحص العين في البداية، ولكن يمكن أن يكشف الاختبار أن مشكلة الرؤية تتعلق - أو ربما تكون ناتجة عن - مشكلة صحية أكبر بالإضافة إلى ذلك، قد تكون بدون أعراض تمامًا ولا تعرف حتى أن لديك مشكلة صحية كامنة.

فيما يلي بعض العلامات التحذيرية الصحية التي يمكن أن يجدها أطباء العيون في عينيك:

مرض السكري

اعتلال الشبكية السكري، والتي تتلف الأوعية الدموية في العين، يمكننا أن نرى مناطق النزيف والتورم في شبكية العين، أو تطور الأوعية الدموية غير الطبيعية، وهي علامات مميزة لتلف السكري، يمكن ملاحظة هذا الضرر حتى قبل أن تتأثر الرؤية.

عند اكتشاف اعتلال الشبكية السكري، ستحصل عادةً على علاجات بالليزر وأدوية لإصلاح الأوعية الدموية ومع ذلك ، قد تحتاج إلى جراحة إذا كان النزيف حادًا بما فيه الكفاية.

ارتفاع ضغط الدم

يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم ضررًا دائمًا لرؤيتك من خلال التأثير على تدفق الدم داخل العين يمكن أن يكون هذا الضرر أول دليل على أن المريض يعاني من ارتفاع ضغط الدم.

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قال الدكتور سينج: "إن الكثير من التغييرات الوعائية الصغيرة التي تحدث عندما تكون مصابًا بداء السكري أو ارتفاع ضغط الدم لا تؤثر على رؤيتك حتى وقت متأخر جدًا من المرض عندما تبدأ في تطوير مشاكل في الرؤية وهذا هو سبب أهمية الفحص".

وأوضح الدكتور سينج إن شاشة الرؤية الروتينية يمكن أن تنقذ حياتك "لقد رأينا السكتات الدماغية في العين المرتبطة بمرض الشريان السباتي، والتي تتطلب اهتمامًا جادًا لأنها قد تكون مؤشرًا مستقبليًا لسكتة دماغية".

الأمراض الالتهابية

وتشمل هذه الأمراض التهاب الأمعاء ومرض كرون والتهاب القولون التقرحي والتصلب المتعدد والذئبة، قال الدكتور سينج: "هناك صلة معروفة بين الأمراض الالتهابية والالتهابات في العين يمكننا التقاط أشياء مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم في فحص العين ، ولكن التغييرات في طبقة الألياف العصبية في الشبكية بمرور الوقت هي طريقة جيدة لمراقبة التصلب المتعدد".

في الغالب ، تسبب الأمراض الالتهابية التهاب القزحية ، وهو التهاب في الجزء الأوسط من العين يمكن أن يسبب التهاب القزحية ، الذي لم يتم علاجه ، ضررًا دائمًا لعينيك.

السرطان النقيلي

قال الدكتور سينغ: "نادراً ما يكون للسرطان في حد ذاته مظاهر في العين ومع ذلك ، هناك بعض أنواع السرطان التي يمكن أن تنتشر إلى العينين".

الورم الميلانيني هو أحد السرطان الأساسي لعينيك، ولكن يمكن أن يظهر أيضًا في مكان آخر على جسمك سرطان الثدي هو مثال على السرطان الذي يمكن أن ينتشر في عينيك ، حيث يمكن العثور عليه قبل أن تظهر الاختبارات الأخرى أن السرطان قد انتشر.