شكرا لقرائتكم خبر عن العلماء يحددون نهجا جديدا للحد من تلف الأعضاء الذى يحدث لمرضى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قد يعاني المرضى المصابون بـ COVID-19 الشديد من رد فعل مناعي يهدد الحياة ، ويسمى أحيانًا عاصفة السيتوكين ، والتي يمكن أن تؤدي إلى فشل الجهاز التنفسي وتلف الأعضاء وربما الموت.

ومع عدم وجود علاج معتمد من قِبل إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) متوفر حاليًا لـ فيروس كورونا ، يتسابق الباحثون لإيجاد طرق لوقف الفيروس أو رد الفعل الالتهابي الذي يثيره في مساراته.

في ورقة نشرت في مجلة Cancer and Metastasis Reviews، يقترح فريق من الباحثين أن السيطرة على الاستجابة الالتهابية المحلية والنظامية في COVID-19 قد تكون مهم مثل العلاجات المضادة للفيروسات وغيرها.



الحماية من تلف الأعضاء

يقترح الباحثون أنه يمكن تسخير عائلة من الجزيئات التي ينتجها جسم الإنسان بشكل طبيعي لحل الالتهاب في المرضى الذين يعانون من COVID-19 الشديد ، وبالتالي تقليل ضائقة الجهاز التنفسي الحادة والمضاعفات الأخرى التي تهدد الحياة المرتبطة بالعدوى الفيروسية.

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وقال المؤلف الرئيسى بالدراسة : "إن التحكم في الاستجابة الالتهابية للجسم هو أمر أساسي لإدارة COVID-19 وقد يكون مهمًا في إدارة الوباء مثل العلاجات المضادة للفيروسات أو اللقاح"

ويقترح الفريق الطبى، استخدام الجزيئات التي يصنعها الجسم تسمى الوسطاء الشحميين المؤيدين للحل - والتي هي حاليًا في تجارب إكلينيكية لأمراض التهابية أخرى - كنهج جديد لإيقاف الالتهاب ومنع عاصفة السيتوكين التي تسببها COVID-19. "

يطلق الجسم السيتوكينات كجزء من استجابته المناعية الطبيعية للأنسجة المصابة ، وعادة ، يطلق الجسم أيضًا مواد كيميائية لوضع حد للاستجابة الالتهابية - أو حلها. ولكن في نسبة كبيرة من المرضى الذين يعانون من COVID-19 الشديد ، فإن السيتوكينات التي يتم إطلاقها لقتل الفيروس تتسبب أيضًا في تلف خلايا الرئة المصابة.

وفي المقابل ، تؤدي هذه الإصابة في أنسجة الرئة إلى التهاب إضافي ، وتبدأ ما تسمى "عاصفة السيتوكين" في الخروج عن السيطرة.

تعمل الجزيئات " الريسولفين " التي تحدث بشكل طبيعي على إيقاف الالتهاب، وقد أظهرت أنها يمكن أن تلعب دورًا في منع انتشار السرطان وانتشاره، وهذه الفئة من الجزيئات هي أيضًا في التجارب السريرية التي تبحث في استخدامها ضد الأمراض الالتهابية الأخرى ، مثل أمراض العين واللثة وأمراض التهابات الأمعاء، والآن ، يقترح العلماء ، أنه يمكن إعادة نشرهم لإدارة COVID-19.