شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الملفوف الأحمر الصحية لن تتخيلها.. تعرّف عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يُعد الملفوف الأحمر إحدى النباتات التي تنتمي إلى فصيلة نباتية تدعى الكرنب، أما في المذاق، فهو يشبه مذاق الملفوف الأخضر مع احتوائه على كميات كبيرة من المركبات النباتية التي تكسبه عدّة فوائد للجسم، ويستعرض التقرير التالي فوائد مذهلة للملفوف الأحمر وفقًا لـ “سيدتي.نت”.

– يقوّي القلب وجهاز الدوران، نظراً لاحتواء الملفوف الأحمر على نسب عالية من مضادات الأكسدة، فإنه قد يكون مفيداً وبشكل كبير لجهاز الدوران، إذ قد يساعد على تقوية القلب وتحصينه وحمايته من الجلطات والنوبات القلبية.

– يساعد تناول الملفوف الأحمر بانتظام على خفض ضغط الدم المرتفع وخفض فرص الإصابة بأمراض القلب بشكل عام.

– يكافح مرض السرطان، فهو يتمتّع بدور فعّال في حماية الجسم من السرطانات المختلفة، وذلك لاحتوائه على مزيج مميّز من مضادات الأكسدة.

– يقوّي جهاز المناعة. يساعد الاستهلاك المنتظم للملفوف الأحمر الغني بفيتامين C ومضادات الأكسدة على تقوية جهاز المناعة وتعزيز قدرته على إنتاج كريات الدم البيضاء، لمقاومة الأمراض المختلفة.

– يساعد في خسارة الوزن الزائد، بسبب احتواء الملفوف الأحمر على نسبة عالية من الألياف الغذائية مقابل كمية قليلة جدّاً من السعرات الحرارية، إذ تساعد الألياف الموجودة فيه على تعزيز الشعور بالشبع لساعات أطول خلال النهار، وبالتالي التقليل من الرغبة في تناول الطعام بشكل عام.

– يقوّي العظام لأنه يحتوي على مزيج مثالي من الفيتامينات والمعادن التي تحتاجها العظام لتبقى قوية وخالية من الأمراض، خاصة فيتامين K، فيتامين C، الكالسيوم، المنغنيز والزنك.

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– تناول الملفوف الأحمر بانتظام قد يساعد وبشكل كبير في الحفاظ على كثافة العظام وتعزيزها عبر تحفيز إنتاج خلايا عظمية سليمة، ما يجعله أحد الأطعمة الخارقة التي تحارب هشاشة العظام.

– يحسّن صحة الجهاز الهضمي، لأنه يحتوي على مواد غذائية تعمل على تقليل الالتهابات في أجزاء الجهاز الهضمي المختلفة، ونتيجة احتوائه على نسبة عالية من الألياف الغذائية. يعالج الإمساك ويخفف حدّة أعراض بعض أمراض الجهاز الهضمي، مثل: التهاب القولون العصبي ومرض كرون.

– يكافح علامات التقدّم بالسنّ لأنه يحتوي على مزيج مثالي من مضادات الأكسدة ،المعادن والفيتامينات التي تساعد على مقاومة علامات الشيخوخة الظاهرة على البشرة، تحسين مظهر البشرة وإعادة النضارة المفقودة إليها.

– يحسّن صحة العيون بسبب احتوائه على فيتامين A الهام لصحة العيون ، لذا فإن تناول هذا النوع من الخضراوات بانتظام سوف يدعم العينين ويعمل على حمايتهما من العديد من الأمراض.

– يحمي من الزهايمر بسبب مضادات الأكسدة التي يحتويها والتي تلعب دوراً فعالاً في الحماية من مرض الزهايمر، كما أنها قد تساعد على التخفيف من الأعراض الظاهرة عند الإصابة بهذا المرض، إذ أنّ للملفوف الأحمر تأثيرات إيجابية واضحة على الذاكرة.

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