تظاهرة بفساتين الأعراس ضد تشديد القيود على حفلات الزفاف في إيطاليا

لندن - لايف ستايل
شاركت 15 عروسا إيطالية مرتديات فساتين الزفاف بمظاهرة اعترضن فيها على القيود التي فرضتها السلطات على حفلات الزفاف، وجاءت مظاهرة الاعتراض بتنظيم من قبل جمعية لحفلات الزفاف في إيطاليا، وبحسب الجمعية، فإن خسائر شركات الزفاف بلغت نحو 80% من قيمة أعمالها، خلال أزمة تفشي فيروس كورونا، بحسب ما نقل موقع "يورو نيوز"، حيث ألمح سكرتير الجمعية، إلى أن نحو 30 ألف جمعية وملايين الموظفين يعملون في هذا القطاع، وبمجملهم تضرروا بسبب وقف الأعمال وقيود الحجر.
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