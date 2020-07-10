شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علاجات منزلية للأمراض المعدية باليدين والقدم والفم عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض اليد والقدم والفم هو في الواقع عدوى فيروسية تظهر بشكل شائع عند الأطفال الصغار، هذه العدوى معدية وقد يصاب الشخص السليم أيضًا بعد ملامسته للشخص المصاب.

نظرًا لأن هذا الفيروس من المحتمل أن يبقى في جسم الشخص لأسابيع ، فإنه يزيد من خطر انتقال العدوى، ولتقليل المخاطر وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" ، يمكن أن تساعد تعديلات نمط الحياة وبعض العلاجات المنزلية، مما يساعد في القضاء على الفيروس في وقت قريب لزيادة معدل الشفاء وتقليل فرص الإصابة.



5 علاجات منزلية لمرض اليد والقدم والفم 5 علاجات منزلية لمرض اليد والقدم والفم

لا شيء يعمل مثل العلاجات الطبيعية في تخفيف وعلاج أي حالة جلدية، و فيما يلي بعض العلاجات المنزلية لتسكين تقرحات الجلد والفم الملتهبة أثناء مرض اليد والقدم والفم.





زيت جوز الهنديحتوي زيت جوز الهند على خصائص مسكنة ومضادة للالتهابات يمكنها علاج الطفح الجلدي والبثور على الجلد بشكل فعال.

للبشرة:

خذ كرة قطنية واسقط بعض زيت جوز الهند عليها.

ربت عليه بلطف على المنطقة المصابة.

لا تفركي وإلا سيتسبب في تهيج الجلد.

لن يحافظ هذا على ترطيب البشرة فحسب ، بل يمنع الالتهاب أيضًا.

للفم:

استخدم زيت جوز الهند في فمك لبضع دقائق.

أبصق الزيت ونظف فمك بالماء.

ينصح بهذا قبل روتينك الصباحي. للحصول على نتائج أفضل ، قم به مرتين في اليوم.





صودا الخبزصودا الخبز جيدة في علاج الحكة والتهاب الجلد لأنها تمتلك خصائص مضادة للالتهابات، و الاستحمام بصودا الخبز سيخفف من انزعاج الجلد.

Advertisements

املأ حوض الاستحمام أو الدلو بالماء.

أضف نصف كوب من صودا الخبز إليها واتركها تذوب.

الاستحمام بالماء، وسوف يهدئ الجلد المتقرح.

يمكنك أيضًا عمل شطف صودا الخبز لتهدئة بثور الفم.





حمام الملح الإنجليزييحتوي ملح إبسوم على المغنيسيوم الذي يمكن أن يثبت أنه عامل مهدئ رائع للطفح الجلدي والبثور لأنه يمنع إنتاج السيتوكينات الالتهابية في الجسم.

فقط أضف كوبًا من ملح إبسوم في ماء الحمام ودعه يذوب، ثم استحم بهذا الماء، من الأفضل نقع المنطقة المصابة في هذه المياه لتعزيز الشفاء.



حمام الشوفان حمام الشوفان

لا يعرف الكثير من الناس عن الخصائص الطبية لشوفان الشوفان وكيف يمكن أن يخفف من الأمراض الجلدية. إليك كيفية تحضير حمام الشوفان لأمراض اليد والقدم والفم:

في حوض واحد من الماء ، أضف كوبًا من دقيق الشوفان.

قلبيها حتى تذوب تمامًا.

اغتسل به واترك الجلد يجف.



شاي جذر عرق السوس شاي جذر عرق السوس

جذر عرق السوس هو عشب قديم يستخدم على نطاق واسع في علاج العديد من الأمراض، ولديها خصائص مضادة للفيروسات يمكن أن تساعد بشكل فعال في أمراض اليد والقدم والفم.

في مقلاة ، أضف كوبًا من الماء.

الآن ، أضيفي ملعقة صغيرة من مسحوق جذر عرق السوس إلى هذا واغليها.

احتفظ به جانبًا لمدة خمس دقائق.

نخل الشاي واشربه دافئًا لتهدئة البثور.

اقرأ المزيد من المقالات حول العلاجات المنزلية