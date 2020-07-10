تقرير يكشف أبرز مميّزات الشخصية الجذابة في علم النفس

يتميز كل إنسان بشخصية معيّنة، والتي تشمل كل صفات الفرد، وتجعله فريداً مميزاً عن الآخرين. على الرغم من التشابه بين الخصائص العامة للشخصية بين الأفراد، وإنما الشخصية تبقى كبصمة للفرد، فإن الشخصية الجذابة هي من سمات الثقة في النفس؛ لأنها تعكس جاذبية الفرد المطلقة. ومن خصائص شخصيته: المرح والإيجابيّة، حيث إنّ الشخص المتشائم يكون غير محبوب ممّن حوله، والشّخص الإيجابي يكون قادراً على نشر روح الألفة والترابط بين الآخرين.

صفات صاحب الشخصية الجذابة في علم النفس

•الصدق والصراحة

يعتبر الصدق من مميزات الشخصية الجذابة؛ فالشخص الجذاب يعد صادقاً في تعامله مع الناس، فهو يحرص دائماً على قول الحقيقة، ويتجنب إعطاء وعود لن يستطيع أن يفي بها، كما أنه يحرص على إعطاء رأيه بصراحة وموضوعية، ولكن بأسلوب مهذب بعيد عن الوقاحة، أو جرح مشاعر الآخرين.

• اتخاذ قرارات سريعة وسليمة

يمتلك الشخص الجذاب القدرة على اتخاذ قرارات سليمة سريعة في المواقف التي تتطلب ذلك، فعادةً ما يتعرض الإنسان لظروف صعبة تحتاج لقرار حاسم وسريع، كما أن الأشخاص الذين يتجنبون مواجهة الحياة والظروف المتغيرة باستمرار، سوف يفشلون في حياتهم في النهاية.

• الثقة في النفس

يثق صاحب الشخصية الجذابة في نفسه، ويظهر ذلك واضحاً من خلال كلامه وتصرفاته في المواقف المختلفة، كما أنه يهتم بطرح الأسئلة، لزيادة معرفته في مختلف المجالات؛ كي يساعده ذلك على الخوض في المشاركة في مختلف النقاشات بثقة ومعرفة كبيرة، بالإضافة إلى أنه شخص مسؤول، فهو يتحمل مسؤولية أخطائه ولا ينكرها، بل يواجهها بقوة أمام الآخرين بثقة دون قلق.

• التفاؤل

Advertisements

يتميز الشخص الجذاب بابتسامته اللطيفة، وروحه التي تمنح الآخرين من حوله التفاؤل والإيجابية، فهو يؤمن بأن أيامه ليست كبعضها بعضاً، وبأنها ليست مثالية دائماً، ولكنه يحاول أن يتجاوز أي أيام صعبة أو متعبة يمرّ بها، بالتفاؤل، والحماسة، والإيجابية، والروح المرحة، والعقل المنفتح.

• الإخلاص في التعامل مع الناس في كل مناحي الحياة، ويشمل ذلك: الأصدقاء، أو الشركاء، أو العملاء، أو الزملاء، أو أي شكل آخر من أشكال العلاقة الإنسانية.

• التحكم في العواطف، والتخلص من المشاعر السلبية، والاستفادة من المشاعر الإيجابية.

• التحلي بالمرونة والانفتاح وتقبّل الأفكار الجديدة.

• احترام مشاعر الآخرين، ومساعدتهم عند الحاجة.

• التفكير الإيجابي تجاه الذات والآخرين، والعدل في التعامل مع الناس جميعاً.

• الابتعاد عن المثالية المطلقة، والحرص على تكوين علاقات قوية وحقيقية مع الآخرين.

قد يهمك أيضاً :