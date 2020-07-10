شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اعراض الاصابة بسرطان الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سرطان الدم أو اللوكيميا من الأمراض الخطيرة للغاية فينتج نخاع العظام خلايا دم يمكن أن تتطور لسرطان الدم، بسبب مشكلة فى إنتاج خلايا الدم، وعادة ما يصيب خلايا الدم البيضاء وقد يصيب اللوكيميا الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا، لكنه أيضًا أكثر أنواع السرطان شيوعًا في أولئك الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا وفقا لما ذكره موقع medicalnewstoday الطبي.

يتطور سرطان الدم الحاد بسرعة ويتفاقم بسرعة، لكن سرطان الدم المزمن يزداد سوءًا بمرور الوقت، هناك عدة أنواع مختلفة من سرطان الدم، ويعتمد أفضل مسار للعلاج وفرصة البقاء على قيد الحياة على النوع الذي يعاني منه، يتطور سرطان الدم عندما يتسبب الحمض النووي لخلايا الدم النامية، وخاصة الخلايا البيضاء ، في تلفها هذا يتسبب في نمو خلايا الدم وتقسيمها بشكل لا يمكن السيطرة عليه.

تموت خلايا الدم السليمة، وتحل مكانها خلايا جديدة وتتطور هذه في النخاع العظمي، لا تموت خلايا الدم غير الطبيعية عند نقطة طبيعية في دورة حياتها بدلاً من ذلك، يبنون ويشغلون مساحة أكبر.

عندما ينتج نخاع العظام المزيد من الخلايا السرطانية، فإنها تبدأ فى اكتظاظ الدم، ما يمنع خلايا الدم البيضاء السليمة من النمو وتعمل بشكل طبيعي.

هناك مجموعة من عوامل الخطر لسرطان الدم بعض عوامل الخطر هذه لها روابط أكثر أهمية لسرطان الدم من غيرها:

الإشعاع المؤين الاصطناعي: يمكن أن يشمل هذا تلقي العلاج الإشعاعي لسرطان سابق، على الرغم من أن هذا عامل خطر أكثر أهمية لبعض الأنواع من الأنواع الأخرى.

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العلاج الكيميائي: الأشخاص الذين تلقوا العلاج الكيميائي لسرطان سابق لديهم فرصة أكبر للإصابة بسرطان الدم في وقت لاحق من الحياة.

التعرض للبنزين: وهو مذيب يستخدمه المصنعون في بعض مواد التنظيف الكيميائية وصبغات الشعر.

بعض الحالات الوراثية: الأطفال المصابون بمتلازمة داون لديهم نسخة ثالثة من الكروموسوم 21 وهذا يزيد من خطر الإصابة بسرطان الدم النقوي الحاد أو اللمفاوي الحاد إلى 2-3%، وهو أعلى من الأطفال الذين لا يعانون من هذه المتلازمة.

التاريخ العائلي: يمكن أن يؤدي وجود أشقاء مصابين بسرطان الدم إلى خطر منخفض ولكن كبير للإصابة بسرطان الدم. إذا كان لدى الشخص توأم متطابق مع اللوكيميا ، فإن لديه فرصة 1 من 5 للإصابة بالسرطان نفسه.

المشاكل الموروثة في الجهاز المناعي: تزيد بعض الحالات المناعية الموروثة من خطر الإصابة بالالتهابات الشديدة وسرطان الدم. وتشمل هذه:

أعراض الاصابه بسرطان الدم

ضعف تخثر الدم: يمكن أن يؤدي ذلك إلى إصابة الشخص بالكدمات أو النزيف بسهولة والشفاء ببطء وقد يصابون أيضًا بالنزف النقطي ، وهي بقع حمراء وأرجوانية صغيرة على الجسم. تشير هذه إلى أن الدم لا يتخثر بشكل صحيح.

الالتهابات المتكررة: خلايا الدم البيضاء حاسمة في مكافحة العدوى إذا كانت خلايا الدم البيضاء لا تعمل بشكل صحيح ، فقد يصاب الشخص بعدوى متكررة قد يهاجم الجهاز المناعي خلايا الجسم.

فقر الدم: مع توفر عدد أقل من خلايا الدم الحمراء الفعالة ، قد يصاب الشخص بفقر الدم. هذا يعني أنه ليس لديهم ما يكفي من الهيموجلوبين في الدم، ينقل الهيموجلوبين الحديد حول الجسم يمكن أن يؤدي نقص الحديد إلى صعوبة في التنفس أو شحوب الجلد وشحوبه.

قد تشمل الأعراض الأخرى غثيان، حمى، قشعريرة، تعرق ليلي، اعراض تشبه اعراض الانفلونزا، فقدان الوزن، آلام العظام، التعب، إذا تورم الكبد أو الطحال، فقد يشعر الشخص بالشبع ويأكل أقل، ما يؤدى إلى فقدان الوزن.