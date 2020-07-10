شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أطعمة شائعة يوصى بها لصحة جيدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نصح الدكتور ناصر الجهني، استشاري الغدد الصماء والسكري والباطنة بتناول بعض أنواع من الأطعمة للحفاظ على الصحة. وقال الجهني، في تغريدة عبر “تويتر”، إنه ينصح بتناول 10 أطعمة لصحة جيدة، وتشمل هذه الأطعمة: – السمك – التوت – الخضروات ذات الأوراق الخضراء – الخضروات الصليبية Advertisements – الحبوب الكاملة – البقوليات – المكسرات بدون ملح – زيت الزيتون – اللبن الزبادي – الطماطم

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